Yhdysvaltain puolustusministeri ilmoitti viestipalvelu X:ssä, että puolustusvoimat aloittaa testosteronitestauksen yli 30-vuotiaille.
Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti, että kaikilta yli 30-vuotiailta sotilailta tullaan testaamaan testosteronitasot vuosittaisissa terveystarkastuksissa. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.
Hegseth ilmoitti asian viestipalvelu X:ssä julkaistulla videollaan.
Hegsethin mukaan testien tavoitteena on varmistaa, että palveluksessa olevilla sotilailla on parhaat mahdolliset edellytykset fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn.
Testin tulosten perusteella vapaaehtoisille henkilöille tarjotaan testosteronihoitoa. Puolustusministerin mukaan alle 30-vuotiaille testit ovat vapaaehtoiset.
– Olemme sotilaillemme velkaa maailman parhaan terveydenhuollon ja tämä täyttää sen velvollisuuden, hän sanoo videollaan.
Hormonihoidot herättävät keskustelua
Hegsethin ilmoitus on saanut Yhdysvalloissa sekä kannatusta että kritiikkiä.
Demokraattisenaattori Tammy Duckworth muun muassa vaatii, että vastaavia testejä ja hoitoja tulisi tarjota myös naissotilaille.
Kongressiedustaja Chrissy Houlahan sen sijaan pitää uudistusta "kulttuurisotana".
Urologian professori Baylorin yliopistosta kokee testit tärkeiksi.