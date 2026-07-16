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Puolustusministeriltä kohuehdotus: Yhdysvaltalaissotilaille pakolliset testosteronitestit

Demokraattisenaattori Tammy Duckworth muun muassa vaatii, että vastaavia testejä ja hoitoja tulisi tarjota myös naissotilaille.

– Olemme sotilaillemme velkaa maailman parhaan terveydenhuollon ja tämä täyttää sen velvollisuuden, hän sanoo videollaan.

Hegsethin mukaan testien tavoitteena on varmistaa, että palveluksessa olevilla sotilailla on parhaat mahdolliset edellytykset fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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– Monilla nuorilla miehillä on matalat testosteronitasot, mikä heikentää lihasmassaa ja energiatasoja. Se voi olla ongelma taistelutilanteissa, hän toteaa.