Raakkujen joukkotuhosta vaaditaan miljoonakorvauksia.

Syyttäjä on nostanut syytteet tapauksessa, jossa tuhansia raakkuja kuoli Stora Enson työmaalla Suomussalmen Hukkajoella elokuussa 2024.

Syyttäjälaitoksen asiakirjojen mukaan syyttäjä katsoo, että Hukkajoen yli ajettiin metsähakkuun yhteydessä metsäkoneilla satoja kertoja. Ylitysten seurauksena arviolta useampi tuhat raakkua kuoli murskaantumisen ja hitaan tukehtumisen seurauksena. Kymmenet tuhannet raakut altistuivat teolle ja suuren raakkumäärän uskotaan jääneen kitumaan.

Lisäksi taimenen kutualueiden epäillään vahingoittuneen. Taimen on raakkujen lisääntymisen vaatima väli-isäntä.

Viittä henkilöä syytetään törkeistä luonnonsuojelurikoksista, törkeistä eläinsuojelurikoksista ja ympäristön turmelemisista. Kolmelle yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa.

Valtiolle luonnonsuojelulain mukaan vaadittava korvaussumma on lähes kaksi miljoonaa euroa.

Vastaajat ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä.

Syyttäjälaitoksen asiakirjojen perusteella syytetyille olisi useita kertoja ehdotettu tukkien kuljettamista niin, että Hukkajokea ei tarvitsisi ylittää metsäkoneella. Toistaiseksi julkiseksi tulleista asiakirjoista ei ilmene, miksi näin ei ole toimittu.