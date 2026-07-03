Ennallistaminen maksaakin Suomelle lähes miljardin vuodessa – myös työpaikkoja vaarassa

Ennallistamisen tavoitteena on parantaa ja palauttaa esimerkiksi soita, metsiä ja kaupunkiympäristöjä luonnon tilaan.

Miljardin euron vuotuisiin kustannuksiin on laskettu mukaan myös joitakin jo nyt tehtäviä ennallistamistoimia, kuten Metso- ja Helmi -ohjelmat.

– Rahoitustarpeeseen yritetään tietysti mahdollisimman paljon hyödyntää EU-rahoitusta ja lisätä yksityistä rahoitusta esimerkiksi yritysten luonnonarvokaupan kautta, kertoo ympäristöministeriön ylijohtaja Tarja Haaranen.

Suunnitelman mukaan esimerkiksi kotieläinten laiduntamisen lisääminen aiheuttaisi noin 200 miljoonan euron lisätarpeen valtiotalouden kehyksiin verrattuna vuosina 2026–2031, ja Metso- ja Helmi -ohjelmien laajentaminen noin 690 miljoonan euron lisätarpeen valtiontalouden kehyksiin samalle ajalle.

"Voi tulla huomattaviakin tappioita kansantaloudelle"

– Jos ja kun se vaikuttaa jossain määrin myös puun tarjontaan ja saatavuuteen, niin siitä tulee myös yrityksille ja kansantaloudelle jonkinasteisia tappioita – voi tulla huomattaviakin – menetettyinä työpaikkoina ja vientituloina.