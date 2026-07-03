Ennallistamisasetus voi aiheuttaa suorien kustannusten lisäksi myös menetettyjä vientituloja ja työpaikkoja, Metsäkeskus arvioi.
EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpaneminen maksaa Suomelle noin miljardi euroa vuosittain seuraavalla hallituskaudella. Tämä käy ilmi eilen julkaistusta Suomen ennallistamissuunnitelman luonnoksesta.
– Se on tämänhetkinen arvioimme, sanoo ympäristöministeriön ylijohtaja Tarja Haaranen.
Suomen luonnos ennallistamissuunnitelmaksi, eli EU:n ennallistamisasetuksen toteuttamiseksi lähetettiin eilen lausuntokierrokselle.
Suunnitelmaluonnoksen mukaan ennallistamissuunnitelman toteuttamisen kokonaiskustannukset Suomessa vuosina 2026–2050 olisivat noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Tästä valtiolle koituvia kustannuksia olisi noin 900 miljoonaa vuodessa.
Kustannuksia aiheutuu käytännön ennallistamistoimenpiteistä, joita ovat esimerkiksi suo-ojien tukkiminen, kotieläinten laiduntamisen lisääminen, ja kuusten poistaminen lehdoista.
Valtio maksaa yksityisille maanomistajille korvauksia heidän tekemistään ennallistamistoimista, koska maanomistajille ennallistamistoimet ovat vapaaehtoisia. Suomelle EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpaneminen on kuitenkin pakollista.
Ennallistamisen tavoitteena on parantaa ja palauttaa esimerkiksi soita, metsiä ja kaupunkiympäristöjä luonnon tilaan.
"Yritetään hyödyntää EU-rahoitusta"
Vaikka kustannuksia arvioidaan koituvan Suomelle lähes miljardi euroa vuosittain, koko summaa ei tarvitse löytyä valtion budjetista.