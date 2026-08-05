Kasperi Kaksonen pahoittelee häpeissään huumausaineen käyttörikostaan.

Kiteen Pallo kertoi tiistaina Superpesis-joukkueensa pelaajan Kasperi Kaksosen jäävän sivuun seuran toiminnasta. Seura oli saanut tietää, että Kaksoselle oli kirjattu sakkovaatimus vuonna 2024 Joensuussa tapahtuneesta huumausaineen käyttörikoksesta.

Kaksonen avautuu tapauksesta tänään keskiviikkona julkaisemassa Instagram-päivityksessään.

– Kuten moni onkin varmasti jo lehdistä lukenut, olen saanut elokuussa 2024 sakkorangaistuksen huumausaineen käyttörikoksesta. Kyseinen tapahtuma hävettää ja kaduttaa todella paljon. Olen käynyt asiaa silloin ammattilaisen kanssa läpi, eikä kyseessä ole huumeongelma, vaan yksittäinen todella tyhmä hairahdus, pelaaja kirjoittaa.

Kaksonen ilmaisee vilpittömät pahoittelunsa kaikille, joita asia koskee.

– Vaikka taipaleeni Kiteen Pallossa tulee tällä erää todella ikävällä tavalla päätökseen, haluan kiittää koko Kiteen Pallon yhteisöä näistä kaikista vuosista. Iso kaipuu jää.