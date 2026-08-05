84-vuotias mies kuoli jalkapalloilijan yliajamana Brasiliassa.

São Paulon 19-vuotias jalkapalloilija Nicolas Bosshardt ajoi 84-vuotiaan miehen yli maanantai-iltana Brasilian Baruerissa, ja uhri kuoli, Globo raportoi.

Brasilialainen laitapuolustaja Nicolas oli ollut joukkuekaveriensa Igor Felisberton ja Ryan Franciscon kanssa syömässä illallista ostoskeskuksessa. Kolmikko poistui paikalta autoillaan.

Nicolas törmäsi kuolettavasti 84-vuotiaaseen mieheen, kun tämä oli ylittämässä katua. Jalkapalloilijat pysähtyivät onnettomuuspaikalle, ja Nicolas soitti hätänumeroon.

Poliisiraportissa on epäilty pelaajien osallistuneen katukilpailuun. Silminnäkijän mukaan autot olisivat ajaneet suurella nopeudella. Pelaajat ovat kiistäneet tämän.

Nicolaksen mukaan yksikään kolmesta pelaajasta ei ollut juonut alkoholia. Laitapuolustajana pelaava lupaus kertoi myös, että hänen mobiilisovelluksensa mukaan auto olisi kulkenut 50 kilometrin tuntinopeudella.

Hänen mukaansa mies olisi ylittänyt tietä suojatien ulkopuolella sopimattomassa paikassa.

Nicolas pidätettiin, mutta hänet on sittemmin vapautettu takuita vastaan. Pelaajan ajokortti on toistaiseksi hyllytetty. Hän ei voi saada sitä takaisin ennen oikeuden lopullista päätöstä.

Brasilian pääsarjassa pelaava São Paulo on pahoitellut tapahtunutta ja ilmaissut osanottonsa uhrin perheelle. Myös Nicolas on välittänyt osanottonsa.