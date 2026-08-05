Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa.
Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo.
Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin sata vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta.
Etelä-Saimaa uutisoi tänään, että Lappeenrannan Joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Vielä ei ole tiedossa, kantaako löytynyt villisika afrikkalaista sikaruttoa.