Tutkija Iro Särkän mukaan presidentti Donald Trumpin tulliuhkailu ei ole vakavin kysymys Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen suhteissa.

Vanhalla mantereella saatiin keskiviikkona huokaista helpotuksesta ainakin toviksi, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti peruvansa tullikorotukset Suomelle ja muille Yhdysvaltojen Grönlanti-aikeita vastustaneille maille.

Merkitseekö yhtäkkinen käännös tullipolitiikassa uutta alkua Yhdysvaltain ja Euroopan suhteissa?

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä ei näe tullikysymystä merkittävimpänä ongelmana Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden suhteessa.

Hänen mukaansa tulliuhkauksia vakavampi kysymys on se, että Yhdysvallat on uhannut toista keskeistä liittolaistaan, Tanskaa, väläyttämällä mahdollisuutta ottaa Grönlanti haltuunsa.

– Tulleilla olisi ollut todella merkittävät taloudelliset vaikutukset Eurooppaan, ja on tietenkin erittäin hyvä asia, että Trump perui ne. Mutta mielestäni vielä suurempi kysymys on se, että liittolaisemme ei eilistä ennen ollut sulkenut pois mahdollisuutta käyttää sotilaallista voimaa toisen Nato-maan alueen haltuun ottamiseksi, Särkkä arvioi STT:lle torstaina.

Särkkä muistuttaa, että kyse olisi kansainvälisen oikeuden vastaisesta ja täysin poikkeuksellisesta tilanteesta.

– Tanska on Yhdysvaltojen liittolainen ja on tukenut Yhdysvaltoja monissa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Siksikin tämä on aivan ennenkuulumatonta, hän toteaa.