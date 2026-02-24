– Päätavoite jäi Venäjältä saavuttamatta ja tietysti sota on ollut tällaista väsytyssotaa sen jälkeen.

Venäjä ei onnistunut sodan alussa tavoitteessaan vallata Kiova ja vaihtaa valta Ukrainan vallassa.

– Yli 4 vuotta kestänyt sota on kova tälli tavallisille ihmisille Ukrainassa ja se on aiheuttanut valtavan paljon kärsimystä, sanoo Haavisto.

– Toisaalta on kyse sotaväsymyksestä ja eriseuraisuudesta Euroopan unionissa. Toisaalta, kun mietitään halukkaiden koalitiota, mukana ovat Iso-Britannia, Norja, Kanada ja sen kaltaiset.

– Ehkä uusi jakava tekijä tulee olemaan se, millä aikavälillä Ukrainasta voisi tulla Euroopan unionin jäseneksi. Se ei varmasti ole ihan sormia napsauttamalla tapahtuva asia, pohtii Haavisto.

Mikä on arviosi tällä hetkellä, milloin tämä sota voisi päättyä?

– Nyt on selvästi vakavia neuvottelukontakteja Arabiemiraateissa ja Sveitsissä käydään neuvotteluja. Jos neuvottelut päättyisivät tulokseen, optimistinen arvio voisi olla, että kesällä oltaisiin jonkinlaisessa tulitauossa tai rauhallisemmassa vaiheessa.