Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un näytti sulkevan pois mahdollisuudet maansa ja Etelä-Korean välien lähentymiselle.

Pohjois-Koreaa itsevaltaisesti johtava Kim Jong-un antaa ymmärtää, että hänen maansa voisi tulla toimeen Yhdysvaltojen kanssa. Tämä kuitenkin vaatisi Kimin mukaan sitä, että Yhdysvallat tunnustaisi Pohjois-Korean ydinasevallaksi.

Valtiollinen uutistoimisto KCNA kertoi asiasta torstaina. Kim esitti kommenttinsa Pohjois-Koreaa johtavan työväenpuolueen puoluekokouksen päätteeksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tehosti viime vuonna Aasian-visiitillään Kimin liehittelyä ja sanoi olevansa sataprosenttisen avoin johtajien väliselle tapaamiselle.

Trump jopa rikkoi Yhdysvaltain vuosikymmeniä vallinnutta poliittista linjaa sanomalla, että Pohjois-Korea on "eräänlainen ydinasevalta".

Trumpin ja Kimin tapaaminen merkitsisi merkittävää läpimurtoa maiden välisissä suhteissa. Johtajat tapasivat joitakin kertoja Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella, mutta neuvottelut ajautuivat umpikujaan vuonna 2019 Hanoissa järjestetyssä huippukokouksessa.

Kim: Etelä-Korea vihamielisin vastustaja

Kim näytti sen sijaan sulkevan pois mahdollisuudet Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välien lähentymiselle. Kimin mukaan Pohjois-Korealla ei ole mitään syytä olla tekemisissä etelänaapurinsa kanssa.

Kim sanoi Etelä-Korean olevan maansa vihamielisin vastustaja ja kuvaili etelänaapurin lähentymispyrkimyksiä petollisiksi.

Pohjois-Korea muutti perustuslakiaan vuonna 2024 määritelläkseen Etelä-Korean "vihamieliseksi valtioksi".

Pohjois-Koreaa hallitseva työväenpuolue juhlisti viime viikolla alkaneen puoluekokouksensa päättymistä sotilasparaatilla.

Puoluekokous oli järjestyksessään yhdeksäs vuosikymmeniä kestäneen Kimin suvun hallintokauden aikana. Kokous järjestetään kerran viidessä vuodessa, ja se tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen sulkeutuneen diktatuurin politiikkaan.

Kim hyväksyttiin puoluekokouksessa odotetusti jatkokaudelle puolueen pääsihteerinä.

