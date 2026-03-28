Suojelupoliisin mukaan Telegramin sulkeminen haittaa Venäjän hallinnon toimintaa lyhyellä aikavälillä.

Suojelupoliisin mukaan hallinto haluaa kiristää otetta kansalaisistaan. Sovelluksen sulkeminen ennen syyskuun duuman vaaleja kertoo supon mukaan rajoitushankkeen tärkeydestä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavadskaya sanoo, että taustalla on presidentti Vladimir Putinin pitkäaikainen suunnitelma Venäjän omasta internetistä.

Venäjän suosituimman viestisovelluksen, Telegramin, sulkeminen on synnyttänyt maassa valtavan kritiikkivyöryn. Osin, koska ilman salattua VPN-yhteyttä päivittäinen yhteydenpito, uutisten seuraaminen ja somessa julkaiseminen ei onnistu.

– Tämä on myös valtava tappio yritysmaailmalle, joka on hyötynyt laajasti Telegramista. Heidän asiakaskuntansa käytännössä katoaa, Zavadskaya sanoo.

Harkittu uhraus?

Telegram on ollut laajasti käytössä myös niin sanotuilla sotabloggareilla ja presidentti Vladimir Putinille uskollisissa äärinationalistisissa piireissä. Myös nämä tahot menettävät tärkeimmän viestintäkanavansa ja yleisönsä.

– Sulkemalla Telegramin Kreml tavallaan ampuu itseään jalkaan, Zavadskaya sanoo.

Hänen mukaansa kyse on todennäköisesti harkitusta uhrauksesta. Hän muistuttaa, että Venäjällä on syyskuussa edessä duuman vaalit.

– Putin priorisoi hallinnon vakautta, vaikka se tietäisi tiettyjä operatiivisia tappioita. Hän on valmis uhraamaan sotilaallisen tehokkuuden hallinnon vakauden edessä.