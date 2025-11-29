



Sosiaalisen median käyttö saattaa altistaa ei toivottuihin tilanteisiin työnantajan kanssa samaan aikaan, kun yksityisen ja ammatillisen elämän raja hämärtyy. Jopa 21 prosenttia suomalaisista pitää täysin sopimattomana sitä, että esihenkilö seuraa alaisiaan ammatillisissa kanavissa, kuten LinkedInissä. Vielä enemmän suomalaiset paheksuvat sitä, jos esihenkilö seuraa alaisiaan henkilökohtaisissa somekanavissa. Liki kolmannes vastaajista on sitä mieltä, ettei esihenkilön ole sopivaa seurata alaistaan esimerkiksi Facebookissa tai Tiktokissa. Valtakunnallisen kyselytutkimuksen teettäneen, henkilöstöalaan keskittyvän SD Worx Suomi ja Viro -yrityksen toimitusjohtaja Mikko Uotila toteaa tuloksen kertovan siitä, että suhtautuminen alaisten seuraamiseen somessa on hyvin henkilökohtainen asia. Lue myös: Onko tämä käytös pomolta sopimatonta? Kysely paljastaa työntekijöiden mietteet: "Yllättävä tulos" – Näyttäisi tutkimuksen mukaan siltä, että varsinkin nuoremmat ja korkeammin koulutetut eivät näe siinä haastetta. Toisaalta hieman vanhemmat ja vähemmän koulutetut kokevat, Uotila toteaa Huomenta Suomen haastattelussa.





Tutkija Elisa Kannasto puolestaan toteaa, että nykyisessä tilanteessa yksityisen ja ammattimaisen elämän raja alkaa hämärtyä. Sosiaalisen median kautta aletaan nähdä työkavereiden ja esihenkilöiden päivityksiä ja saada sitä kautta viestejä heiltä.

Sosiaalisessa mediassa mahdollinen mainehaitan vaara

Kannasto huomauttaa, että sosiaalisen median käyttöön liittyy myös mahdollinen mainehaitan vaara.

– Jos julkaisen jotain tiettyä, niin mitä sitten tapahtuu? Meillä on nyt aika paljon mediassa tullut esiin keskusteluja siitä, että tykätään jostain postauksesta, joka ei ole välttämättä arvojen mukaista sille omalle organisaatiolle, Kannasto sanoo.

Uotilan tiedossa ei ole somekommenttien aiheuttamaa varsinaista riitaa työnantajan kanssa, saati irtisanomisia.

– Mutta muistan kyllä, että sellaista keskustelua on käyty, että kuinka esimerkiksi yhtiön asiakkaista tai projekteista voi kirjoittaa mitään. Jos voi, niin mitä? Kuinka yhtiötä kuvataan esimerkiksi ammatilliseen somekanavaan, kuten LinkedIniin, Uotila kertoo.

Kannasto toteaa, että kun organisaatio näkyy työntekijän sosiaalisen median tilin yhteydessä, tämä väistämättä vaikuttaa työnantajan brändiin. Tällöin työnantaja on huolissaan siitä, mitä työntekijä somessa tekee.

Ristiriitoja työntekijän ja työnantajan välillä

Nuorempi sukupolvi on kasvanut paremmin sosiaaliseen mediaan ja ajatukseen siitä, miten somessa toimitaan, Kannasto arvelee. Hänen mukaansa muutos sosiaalisen median aktiiviseen käyttämiseen on ollut niin nopea, että kaikki eivät pysy siinä perässä.

Kannaston mukaan sosiaalisen median käyttöön tarvitaan jonkinlaisia raameja, sillä esimerkiksi erilaiset emojit ja tägäykset monimutkaistavat tilannetta entisestään.

Kannasto nostaa esiin kaksi sosiaalisen median palvelua, jotka ovat erityisen alttiina ristiriidoille työnantajan ja työntekijän välillä.

– Kyllä varmasti Tiktok ja Instagram. Niiden kohdalla työnantajilla on tullut tätä [viestiä], että millaisella tavalla siellä esiinnytään, kun tehdään hassunhauskoja videoita omasta työkontekstista ja mitä siellä näytetään.

SD Worxin teettämään kyselytutkimukseen vastasi tuhat suomalaista aikuisväestöä edustavaa suomalaista.