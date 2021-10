Käyvätkö rekrytoijat vilkuilemassa työnhakijan someprofiileja? Asiantuntija vastaa: "Lain mukaan..."

Sosiaalinen media työnhakuun olennaisesti liittyvänä

Pihlajamaan mukaan on selvä vahvuus, jos LinkedIn-profiili on hyvässä kunnossa tai jos muissa somekanavissaan esittelee työhönsä liittyvää osaamista.

– No kyllähän se kannattaa, erityisesti jos haluaa hakemukseensa väriä. Jos on vaikka erityisen tyytyväinen omaan Instagram-profiiliinsa, siitä voi tulla positiivinen mielikuva. Vähän samaan tapaan, kun hakemuksessa mainitaan harrastuksia.

– Koodareille esimerkiksi voi hyvin riittää, että LinkedInissä on listattuna, missä on ollut töissä. Sekin jo houkuttelee riittävästi headhuntereita, Pihlajamaa muistuttaa ja kehottaa olemaan liialti stressaamasta asiasta.

Oleellisimmat sometilit työnhaun kannalta

– Moni on sitä sanonutkin, että on aika rasittavaa, jos siellä pitää olla koko ajan herättelemässä keskustelua ja täynnä energiaa. Omasta mielestäni LinkedIn-käyttäjät jakaantuvat kahteen ryhmään: suurimmalle osalle riittää, että on kattava työhistoria profiilissa, jonka voi jakaa potentiaaliselle työnantajalle, jolloin ei välttämättä tarvitse päivittää CV:tä pdf-muodossa. Osa asiantuntijoista rakentaa julkaisujen ja keskustelun avulla omaa asiantuntijuuttaan ja LinkedIn on yksi tapa tehdä sitä.