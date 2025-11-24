



Onko tämä käytös pomolta sopimatonta? Kysely paljastaa työntekijöiden mietteet: "Yllättävä tulos" Kaikki eivät halua pomon seuraavan alaisiaan sosiaalisessa mediassa. Shutterstock Julkaistu 13 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset eivät välttämättä halua esihenkilöidensä seuraavan heitä sosiaalisen median kanavissa. Henkilöstöalan yritys SD Worxin teettämässä kyselytutkimuksessa selvisi, että jopa 21 prosenttia suomalaisista pitää täysin sopimattomana sitä, että esihenkilö seuraa alaisiaan ammatillisissa kanavissa, kuten Linkedinissä. Vielä enemmän suomalaiset paheksuvat sitä, jos esihenkilö seuraa alaisiaan henkilökohtaisissa somekanavissa. Liki kolmannes vastaajista on sitä mieltä, ettei esihenkilön ole sopivaa seurata alaistaan esimerkiksi Facebookissa tai Tiktokissa. SD Worx teetti elokuussa kyselytutkimuksen, johon vastasi tuhat suomalaista aikuisväestöä edustavaa suomalaista. Sosiaalisen median tutkija Elisa Kannasto hämmästelee tuloksia. – Tämä on yllättävä tulos. Eikö esimerkiksi olisi jotenkin hassua, jos työnantaja ei haluaisi olla yhteydessä esimerkiksi Linkedinissä, jossa tavoitteena on kuitenkin kerätä ammatillinen verkosto? Kannasto ihmettelee tiedotteessa. Lue myös: Käyvätkö rekrytoijat vilkuilemassa työnhakijan someprofiileja? Asiantuntija vastaa: "Lain mukaan..."





Iällä ja koulutuksella merkitystä

Kyselytutkimuksen tuloksissa on havaittavissa merkittäviä eroja ikäryhmittäin.

18–24-vuotiaista vain yhdeksän prosenttia pitää esihenkilön yhteydenpitoa ammatillisessa somessa täysin sopimattomana, kun taas esimerkiksi 55–64-vuotiaista lähes joka kolmas suhtautuu asiaan kielteisesti.

– Tässä näkyy selvästi sukupolvien kuilu. Nuorille someprofiilien jakaminen esihenkilöiden kanssa on luonnollista. Se kertoo työ- ja yksityiselämän sulautumisesta, mikä on tyypillistä tälle ajalle, Kannasto toteaa.

Koulutustasollakin on kyselyn mukaan merkitystä. Ammatillisen koulutuksen käyneistä yli 26 prosenttia katsoo, että esihenkilön ei ole sopivaa seurata alaisiaan ammatillisissa somekanavissa, kuten Linkedinissä.



Henkilökohtaisissa somekanavissa esihenkilön kaveruutta pidetään vieläkin huonompana ajatuksena. Yli 33 prosenttia ammatillisen koulutuksen saaneista pitää sitä täysin sopimattomana.



Sitä vastoin alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista reilusti harvempi ajattelee, ettei esihenkilön tulisi seurata alaisiaan ammatillisessa somessa. Henkilökohtaisten sometilien seurantaa heistä paheksuu reilu neljännes.

Kannasto pohtii, että korkeasti koulutetut työskentelevät usein aloilla, joilla työntekijä on myös brändilähettiläs.

– Kun työskentelee asiantuntijatehtävissä, työntekijän myös odotetaan esiintyvän somessa, kirjoittavan blogiin tai käyvän puhumassa työnantajan nimissä. Silloin someyhteys esihenkilöihin on normaalimpaa. Mutta ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta valmistutaan sellaisille aloille, joilla työn ja vapaa-ajan ero on yhä selkeämpi.

Ei yhtä oikeaa tapaa johtaa

SD Worxin Suomen ja Viron toimitusjohtaja Mikko Uotilan mukaan tutkimustulokset muistuttavat, ettei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa johtaa someaikana.



– Johtajan tehtävä on luoda turvallinen ympäristö, jossa erilaiset näkemykset yksityisyydestä ovat hyväksyttyjä. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa avointa keskustelua tiimeissä ja selkeitä, yhdessä sovittuja pelisääntöjä, Uotila sanoo tiedotteessa.

Uotilan mukaan kyselytutkimuksen tulokset osoittavat esihenkilöiden roolin muuttuneen peruuttamattomasti.

– Esihenkilöt eivät enää voi johtaa vain työaikana ja toimistolla, vaan heidän on oltava läsnä myös siellä, missä työntekijät rakentavat ammatillista identiteettiään eli somessa. Samalla työntekijöiltä odotetaan, että he ymmärtävät somekäyttäytymisensä vaikutukset.

"Miettivätkö esihenkilöt ollenkaan, kenen Instagramia seuraavat?"

Kannasto suosittelee, että somekäyttäytymisestä käytäisiin tietoista keskustelua työpaikoilla.

– Miettivätkö esihenkilöt ollenkaan, kenen Instagramia he seuraavat ja kenen eivät? Tekevätkö he tästä tietoisia päätöksiä? Onko organisaatiossa pohdittu, miten esihenkilöiden somekäytös näyttäytyy työntekijöille ja toisinpäin?

Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, millaisen rajan suomalaiset vetävät työpaikalla työ- ja yksityiselämän välille. Työkavereiden kanssa henkilökohtaisista ongelmista keskustelua pitää sopimattomana vain kymmenen prosenttia vastaajista.

15 prosenttia pitää täysin sopimattomana sitä, jos esihenkilö kertoo henkilökohtaisia asioitaan alaisiille.

