Tiktokin algoritmit ohjaavat nuoria nopeasti itsetuhoiseen sisältöön, kertoo Amnesty Internationalin tuore raportti. Asiantuntijat korostavat, että somealustojen vaikutukset nuoriin vaativat laajempaa yhteiskunnallista vastuuta.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen pitää erityisen hälyttävänä sitä, miten nopeasti nuori voi altistua haitalliselle sisällölle.

– Tiktokin algoritmi on luotu sellaiseksi, että se ensinnäkin profiloi käyttäjän ja sen jälkeen hyvin nopeasti rupeaa tuuttaamaan tälle käyttäjälle tietyn tyyppistä sisältöä, sanoo Pekkarinen.

– Se on hyvin kohdennettua. Se on hyvin addiktoivaa eli riippuvuutta aiheuttavaa, ja ihminen – oli hän sitten lapsi tai aikuinen – hyvin nopeasti ikään kuin imeytyy sinne kaninkoloon, Pekkarinen jatkaa.

Algoritmi tunnistaa alttiuden nopeasti

Väitöskirjatutkija ja Digirauha ry:n hallituksen puheenjohtaja Elina Kiiski-Kataja muistuttaa, että palveluita ohjaavat taloudelliset intressit.

– Se mikä meiltä jää näissä keskusteluissa usein ymmärtämättä ja huomaamatta on, että se on aivan valtava markkina, Kiiski-Kataja sanoo.