Oletko hoksannut tehdä näin klementiinille? Täydellinen kesäherkku syntyy vaivatta

Tämä edullinen, raikas ja terveellinen kesäherkku ei vaadi vaivannäköä juuri ollenkaan.

Klementiini on välipalahedelmien kestosuosikki, jonka makea ja mehukas maku on monelle tuttu. Klementiinisesonki on huipussaan talvella, mutta hedelmää on usein saatavilla ympärivuotisesti.

Kesäinen tapa nauttia klementiineistä on lähtenyt viraaliksi sosiaalisessa mediassa. Kikasta kertoo Food & Wine.

Sisällöntuottaja Hannah Rose jakoi Instagram-tilillään videon, jolla hän asettaa muutaman klementiinin sellaisenaan pakastimeen. Hän antaa klementiinien jäätyä, ja näyttää sitten, miten jäinen klementiini syödään.

– Se on jäinen sisältä, kirjaimellisesti kuin jäähilejuomaa, Rose kuvailee videolla.

Näin tehdään "jäähileklementiinit"

"Jäähileklementiinien" tekemiseen tarvitset siis vain klementiinejä ja pakastimen.

Klementiinit jätetään pakastimeen jäätymään, ja kovaksi jäädyttyä ne otetaan huoneenlämpöön noin 15 minuutiksi tai huuhdotaan lämpimän veden alla. Hetken sulaminen auttaa kuorta irtoamaan paremmin, Rose sanoo.

Tämän jälkeen klementiini leikataan puoliksi siten, että "navat" jäävät hedelmän molemmin puolin, ja hedelmälohkot puolittuvat keskeltä.

Nyt hedelmä on valmis nautittavaksi, ja se onnistuu kääntämällä puoliksi leikattua hedelmää työntämällä sen ulkokuorta sisään päin, jolloin yksittäiset lohkonpuolikkaat ovat helposti saatavilla kuoresta.

Kikkaa voi kokeilla myös muilla hedelmillä

Pakastamiskikkaa voi kokeilla muillakin hedelmillä, mutta klementiini on sopiva sen pienen koon ja siemenettömyyden vuoksi. Myös muut mandariinilajikkeet soveltuvat tällä tavoin syötäviksi, ja Tiktokissa on pakastettu myös esimerkiksi vesimelonia, nektariineja ja jopa tomaatteja.

Vesimelonia voi myös esimerkiksi raastaa.

