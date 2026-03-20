Tampere on yhä Suomen vetovoimaisin kaupunki, selviää Reputation and Trust Analytics -yhtiön kyselytutkimuksesta.

Entinen T-media on mitannut Suomen suurimpien kaupunkien aluemainetta ja vetovoimaa vuodesta 2020 lähtien.

Kuopio on saavuttanut Tamperetta ja on sen kanssa jo lähes tasoissa. Vuoden suurin nousija on kuitenkin Turku, joka kasvatti sijoitustaan kaikilla aluemaineen osa-alueilla ja nousi kokonaisvertailussa kolmanneksi.

Kysely toteutettiin tammikuussa. Siihen vastasi noin 2 700 ihmistä, jotka edustavat 15–65-vuotiaita Manner-Suomessa asuvia.