Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa keskusta nousi kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi perussuomalaisten ohitse.
SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1 prosentin kannatuksella, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta.
Toisena tulee pääministeripuolue kokoomus, jota suosi 17,4 prosenttia vastaajista.
Sekä kokoomuksen (–0,5) että SDP:n kannatus (– 0,9) oli laskenut kuukauden takaisesta mittauksesta.
– Kokoomuksen kannatuksen lasku jatkuu kolmatta kuukautta peräkkäin. Kannatuksen lasku on tällä kertaa pieni, mutta jos sitä vertaa joulukuuhun 2025, niin tässä on tultu alaspäin jo jonkin verran, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylellä.
Kolmanneksi nousi keskusta 14,5 prosentin kannatuksella. Neljänneksi putosi puolestaan perussuomalaiset, jota kannatti 13,5 prosenttia vastanneista.
Taloustutkimus haastatteli mittausta varten 2 543:a ihmistä. Haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa maalis-huhtikuussa.
