Lähes puolet pk-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen Yrittäjien tuore Yrittäjägallup.
47 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä siirtäisi kesälomakauden varsinaisen lomakuukauden elokuulle. Siirtämisen kannatus on noussut hieman aiemmasta, vuonna 2023 tehdystä tutkimuksesta.
– Monen yrittäjän ja yrityksen tilanne helpottuisi, jos siirtyisimme tässä eurooppalaiseen valtavirtaan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.
Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Siirtoa kannattavat etenkin kaupan ala, teollisuus sekä asiantuntijapalvelut, vähiten siirrolle on kannatusta rakentamisessa.
– Kesälomien ajoituksen muuttamista on vakavasti pohdittava. Se voisi pidentää sesonkia ja helpottaa työvoiman saatavuutta elokuussa, joka on monissa Euroopan maissa lomakuukausi, Pentikäinen jatkaa.
Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoi maaliskuussa 2025 selvittävänsä koulujen kesälomien siirtoa, mutta selvityksestä ei ole uutta tietoa.
– Toivomme, että selvitys valmistuisi pikimmiten, sanoo Suomen Yrittäjien asiantuntija Sanna Lempiäinen.
Lempiäisen mukaan lomakauden siirtäminen myös perusopetuksessa voisi helpottaa myös perheiden arkea.
– Elokuussa yrityksissä ei ole enää koululaisia ja opiskelijoita kausityöntekijöiksi, kun matkailijavirrat muualta lisääntyvät, Lempiäinen muistuttaa.
Suomen Yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli tuhannelta pk-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.