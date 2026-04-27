Yhdysvalloissa tuodaan oikeuden eteen kalifornialaismies, jota epäillään yrityksestä surmata presidentti Donald Trump ja muita hallinnon jäseniä Washingtonissa lauantaina. MTV Uutisten ulkomaantoimittajien mukaan poliittista väkivaltaa on nyt historiallisen vähän Yhdysvalloissa.

Ulkomaantoimittajat Janne Hopsu ja Anna Saraste avasivat Yhdysvaltojen tilannetta ja historiaa Valkoisen talon viikonloppuiseen ampumavälikohtaukseen liittyen MTV Uutiset Livessä.

Saraste ei usko, että viikonlopun tapahtumat vaikuttavat merkittävästi Trumpin kannatukseen.

– Tällä kertaa tapahtumilla tuskin on kovin suurta merkitystä. Trumpin kannatus matelee pohjamudissa.

Hopsu muistuttaa, ettei ole mitenkään epätavallista, että presidentin kannatus lähtee laskuun hänen päästessä toiselle kaudelle.

MTV Uutisten ulkomaantoimittajat kertovat, että poliittinen väkivalta on historiallisesti vähäistä, vaikka viime vuosina pientä nousua on havaittavissa.

Hopsu avasi lähetyksessä myös kolmen eri tutkimuslaitoksen viime viikolla julkaisemia lukuja, jotka maalaavat selkeää kuvaa siitä, mitä amerikkalaiset ajattelevat Trumpin politiikasta.

– Nämä kertovat, millaiset prioriteetit Yhdysvaltalaisilla on.

Pidemmällä aikajänteellä amerikkalaisten luottamus julkiseen hallintoon on romahtanut, Hopsu toteaa.

– Vielä 1950-luvun lopussa ja 1960-luvun alussa 80 prosenttia luotti julkiseen hallintoon, nyt se on 20 prosentin tasolla.

Politiikka väkivallan motiivina

Poliittinen väkivalta on lisääntynyt hieman viime vuosina, mutta se ei ole mitään verrattuna 1960- ja 1970-lukuihin, jolloin Yhdysvalloissa kuohui, Hopsu kertoo.

– Yhteiskunnalliset muutokset olivat paljon fundamentaalisempia. Käynnissä oli kansalaisoikeustaistelu ja Vietnamin sotaa vastustettiin voimalla, Hopsu jatkaa.

– Silloin oli paljon enemmän todella voimakasta väkivaltaa. FBI laski jossain vaiheessa, että 70-luvun alussa 18 kuukauden aikana tapahtui keskimäärin viisi pommi-iskua päivässä.

Puolentoista vuoden aikana poliittisesti motivoituneita pommi-iskuja oli siis käsittämättömät 2 500. Niistä suurin osa kohdistui erilaisiin hallintorakennuksiin, FBI kertoo.