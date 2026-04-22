Kokoomuksen kannatus on alimmillaan viiteen vuoteen Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa.
Tuoreen kyselyn mukaan kokoomusta äänestäisi 17,6 prosenttia vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.
Vuoden takaisesta kokoomus on tullut alaspäin 2,3 prosenttiyksikköä.
SDP on edelleen suosituin puolue 24,6 prosentin kannatuksella.
Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn maalis–huhtikuussa. Siihen haastateltiin yli 4 000 ihmistä internetpaneelissa.
Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.