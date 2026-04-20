Enemmistö suomalaisista tukisi kyselyn mukaan veronalennuksia osaajien pitämiseksi Suomessa.
Joka toinen suomalainen alentaisi veroja, jotta osaajat ja omistajat eivät muuttaisi pois Suomesta, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli Evan kyselystä.
Runsas neljännes vastaajista on väitteestä eri mieltä.
60 prosenttia katsoo, että omistajuutta pitäisi arvostaa nykyistä enemmän. Vastaajista noin puolet on kuitenkin huolissaan omistuksen keskittymisestä.
Kyselyyn vastasi noin 2 000 ihmistä Taloustutkimuksen internetpaneelissa maalis-huhtikuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.