Suomalaisen Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies kaatoi sunnuntai-iltana Orlando Magicin koripallon NBA-ottelussa, joka pelattiin poikkeuksellisesti Lontoossa. Memphis juhli voittoa lukemin 126–109.

Ottelu oli jälkimmäinen Memphisin ja Orlandon kahdesta Euroopan-kiertueen kohtaamisesta. Viime torstain myöhäisillassa Memphis hävisi Orlandolle 111–118-lukemin Berliinissä pelatussa kamppailussa.

Sunnuntain ottelun pisterohmu oli Memphisin Ja Morant, joka heitti 24 pistettä. Morant nappasi viisi levypalloa ja antoi peräti 13 korisyöttöä. Oikutteluistaan tunnettu Morant on aiemmin tällä kaudella kärsinyt seuran sisäisen pelikiellon valmennuksen arvostelusta ja on ollut viime aikoina kuumien siirtohuhujen kohteena.

Orlandosta suurimman pistepotin keräsi Anthony Black, jonka saldo oli 19 pistettä.

Orlando on NBA:n itälohkossa viidentenä ja Memphis länsilohkossa sijalla 11.