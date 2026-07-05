Ranskan ja Paraguayn välinen neljännesvälieräottelu herätti allekirjoittaneessa kaksi kysymystä: Miten MM-kisoissa voi olla näin huonoja tuomareita ja missä oli VAR? MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.
Syynä siihen, että Tantashevin kaltaisia tuomareita nähdään MM-kisoissa, ovat Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan toimintatavat. Fifa on suitsuttanut "laatu ensin" -linjaansa, mutta samaan aikaan viheltäjiä otetaan mukaan ympäri maailman, joten tosiasiassa paikalla ei ole pelkästään parhaimmistoa.
Mutta ei syytetä pelkästään Tantashevia Ranska–Paraguay-ottelun käänteistä. Niemen arvion mukaan Paraguayn joukkueelle olisi voinut näyttää ottelussa puolentusinaa keltaista korttia, eikä pari ulosajoakaan toisen varoituksen kautta olisi ollut vääryys.
Tantashev ei näihin tarttunut, mutta olihan kentän laidalle ja VAR-koppiin nimetty yhteensä kuusi muutakin tuomaria.