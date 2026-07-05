Ranskan ja Paraguayn välinen neljännesvälieräottelu herätti allekirjoittaneessa kaksi kysymystä: Miten MM-kisoissa voi olla näin huonoja tuomareita ja missä oli VAR? MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

"Tämä oli ihan oikeasti varmasti huonoin tuomarisuoritus, mitä minä olen koskaan nähnyt."