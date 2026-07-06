Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan entinen puheenjohtaja Sepp Blatter pitää Donald Trumpin puuttumista MM-kisojen pelikieltoon ennenkuulumattomana.

Fifa lykkäsi Yhdysvaltain Folarin Balogunin saamaa pelikieltoa sen jälkeen, kun presidentti Trump oli soittanut asiasta liiton puheenjohtajalle Gianni Infantinolle.

USA kohtaa tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa pelattavassa MM-kisojen neljännesvälierässä Belgian.

Balogunin ottelussa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan saama punainen kortti tuli varsin heppoisin perustein, mutta Fifan sääntöjen mukaan joukkueilla ei ole mahdollisuutta valittaa langetetuista pelikielloista.

Nyt asia vaikuttaa kääntyneen poliittisen painostuksen seurauksena. Tämä ylittää jopa vuosia korruptiosyytösten kohteena olleen Blatterin käsityskyvyn.

– Punaisia kortteja ei peruta poliittisten puheluiden perusteella. Niitä muutetaan sääntöjen, todisteiden ja riippumattomien tahojen mukaan, Blatter linjasi X-tilillään.

MM-kisat ovat olleet presidentti Trumpille merkittävä näyteikkuna, jota hän on myös käyttänyt häpeilemättä hyväkseen. Blatterille tällainen puuttuminen itse kisoihin on kuitenkin ennennäkemätöntä.

– Jos USA:n presidentti tekee väliintulon Fifan puheenjohtajan suuntaan, ja pelaaja yhtäkkiä vapautetaan pelikiellosta ennen MM-kisojen pudotuspeliä, kysymys on väistämätön: quo vadis, FIFA [mihin olet menossa, Fifa?]

– Jalkapallosta ei koskaan pidä tehdä poliittisen vallan pelikenttää, Blatter kommentoi.

Myös Euroopan jalkapalloliitto Uefa paheksui julkilausumassaan Fifan toimintaa. Päätös ylitti sen mukaan punaisen linjan.

– Jalkapallo, kuten kaikki muutkin lajit, nojautuvat sääntöihin, jotka ovat perusta reilulle, rehelliselle ja läpinäkyvälle kilpailulle. Joskus säännöistä voidaan keskustella. Tässä tapauksessa ei, Uefa ilmoitti.

Uefan mukaan epämääräinen päätös asiasta, jossa useat muutkin pelaajat ovat keskellä MM-kisoja, avaa ovet arvaamattomiin suuntiin.

– Kun sääntöjen vartijat ei enää takaa niiden pitävyyttä, lajin koskemattomuus on vaakalaudalla ja kisojen uskottavuus heikkenee. Samalla tällainen päätös luo ennakkotapauksen käynnissä oleviin kisoihin, jossa vastaavat tilanteet vaativat nyt tasapuolisen käsittelyn.