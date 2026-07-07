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Egyptiltä täyttä tykitystä – vakavia syytöksiä Argentiinan ja Messin suosimisesta: "Onnea maailmanmestaruudesta"

0:29 Enzo Fernandes täydentää pikanousun – Argentiina iskee voittoon

Julkaistu 07.07.2026 23:17

Egyptin toisen maalin iskenyt Mostafa Ziko oli raivoissaan Argentiina-neljännesvälierän jälkeen. Egyptin MM-turnaus päättyi sulamiseen ja 2–3-tappioon. Myös päävalmentaja Hossam Hassan antoi palaa. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Egypti siirtyi tunnin kohdalla kahden maalin shokkijohtoon, mutta Argentiina kiipesi viimeisellä vartilla väkisin ohi. Ottelussa sattui ja tapahtui. Egyptiltä hylättiin yksi maali, sillä kentän toisessa päässä sattui rike ennen osumaa.

Juuri ennen Argentiinan voittomaalia Mo Salah kaatui hyökkäyspään rankkarialueella, mutta tilanne ei johtanut jatkotoimiin.

Joukkueensa toisen maalin tehneellä Zikolla oli tunne pinnassa.

– Pyydän anteeksi kansaltamme. Halusimme ilahduttaa heitä tänään, mutta emme tienneet, mitä tehdä. Asia ole meidän käsissämme, vaan tuomarin. Hän oli epäoikeudenmukainen alusta alkaen ja tuhosi ponnistelumme. Tämä turnaus on järjestetty, Ziko latasi rajusti ottelun jälkeen.

– Onnittelut Argentiinalle maailmanmestaruudesta, Ziko piikitteli sarkastisesti.

Happaman kommentin jälkeen vaikutti siltä, että maalintekijä vedettiin pois kameroiden edestä kesken haastattelun.

Myös joukkueen päävalmentaja Hossam Hassan tylytti tapahtumia ja tuomaria.

– Ehkä he halusivat maailmanmestarin ja Lionel Messin pysyvän mukana kisassa. Maailmanmestari sai tukea kaikilla tasoilla.

Hassanin mielestä Salahin kaatamisesta olisi pitänyt tuomita rankkari ennen Argentiinan viimeistä maalia.

– Emme nähneet kunnioitusta tai reilua peliä. Rikettä Salahiin ei edes tarkistettu VAR:ilta, hän sanoi ESPN:n mukaan.

Egyptin joukkue protestoi raivoisasti Enzo Fernandezin voittomaalin jälkeen. Toimihenkilö ajettiin ulos ja muitakin varoitettiin.

MTV Urheilun tuomariasiantuntija Mikko Vuorelan näkemyksen mukaan edellä mainitut tilanteet tuomittiin kuitenkin täysin oikein.

Jere Hultin MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi

Egyptin leiri haukkui MM-kisat järjestetyksi ja Argentiinaa suosivaksi | MTV Uutiset