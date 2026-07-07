Egyptin toisen maalin iskenyt Mostafa Ziko oli raivoissaan Argentiina-neljännesvälierän jälkeen. Egyptin MM-turnaus päättyi sulamiseen ja 2–3-tappioon. Myös päävalmentaja Hossam Hassan antoi palaa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
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Egypti siirtyi tunnin kohdalla kahden maalin shokkijohtoon, mutta Argentiina kiipesi viimeisellä vartilla väkisin ohi.
Ottelussa sattui ja tapahtui. Egyptiltä hylättiin yksi maali, sillä kentän toisessa päässä sattui rike ennen osumaa.