Jalkapallon MM-kisat pelataan jo kolmatta kertaa peräjälkeen ilman Italiaa. Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifan) puheenjohtaja Gianni Infantino innostui brasilialaismedian haastattelussa piikittelemään Italiaa ja sai maan ministerinkin reagoimaan.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Historian saatossa neljä kertaa maailmanmestaruuden voittanut Italia ei ole pelannut miesten MM-lopputurnauksessa 12 vuoteen.
Vuonna 2006 tulleen maailmanmestaruuden jälkeen Italia jäi alkulohkoon sekä Etelä-Afrikan (2010) että Brasilian (2014) kisoissa. Näiden kaksien kisojen saldo oli yksi voitto, kaksi tasapeliä ja kolme tappiota.