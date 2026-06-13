– Hänen tulisi muistaa, että hän ei ole kuin jalkapallofani baarissa, vaan hän on Fifan puheenjohtaja. Hän on tässä tehtävässä muun muassa Italian liiton tuen ansiosta, ja tässä roolissa tulisi toimia tasapainoisesti, kunnioittavasti ja vastuullisesti, Amato sanoi Corriere dello Sportin mukaan.