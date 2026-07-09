MTV Uutisten pitkäaikainen toimittaja ja kirjeenvaihtaja Helena Petäistö on kuollut.

Toimittaja, kolumnisti ja tietokirjailija Helena Petäistö on kuollut tänään torstaina 75-vuotiaana. Asian vahvistavat MTV Uutisille hänen kummipoikansa Matias Petäistö ja Petäistön läheinen ystävä, toimittaja Markku Veijalainen.

Matias Petäistön mukaan Helena Petäistö kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen sairaalassa Tampereella.

Petäistö (s. 1950 Kalajoella) tunnetaan erityisesti MTV:n pitkäaikaisena Ranskan ja Euroopan kirjeenvaihtajana, joka raportoi vuosikymmenten ajan Pariisista, Brysselistä ja Euroopan politiikan ytimistä suomalaisyleisölle.

Koulutukseltaan Petäistö on ekonomi, mutta hänen uransa suuntautui journalismiin.

Hän muutti nuorena Pariisiin, työskenteli siellä aluksi yritysmaailmassa ja siirtyi myöhemmin toimittajaksi.

MTV:n palveluksessa hän työskenteli ulkomaantoimittajana, uutisankkurina sekä vuodesta 1990 alkaen Ranskan-kirjeenvaihtajana.

Helena Petäistö oli yksi Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista ulkomaankirjeenvaihtajista sekä Ranskan ja Euroopan politiikan asiantuntija.Lehtikuva

"Helenaa parempaa Pariisin opasta ei ollut"

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen kuvaa Petäistöä kiistatta yhdeksi merkittävimmistä ja arvostetuimmista suomalaisista kirjeenvaihtajista.

– Hän raportoi vuosikymmenten ajan varsinkin Ranskan, mutta samalla koko Euroopan asioista omalla tinkimättömällä tavallaan. Helena osasi tehdä ymmärrettäväksi erittäin laajasti eurooppalaista politiikkaa ja kulttuuria. Ja tämä työ jatkui myös eläköitymisen jälkeen, Einonen kertoo.

– Helena jaksoi myös pyyteettä avata eri käänteiden taustoja kahvipöytäkeskusteluissa, eikä häntä parempaa Pariisin opasta ollut. Tästä pääsin itsekin nauttimaan ensimmäisellä Pariisin piipahduksellani vuosikausia sitten.