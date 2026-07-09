Golfaaja Oliver Lindell avasi Skotlannissa pelattavan huippukilpailun tulokseen 4 alle parin
Lindellin kierrokseen mahtui vain yksi bogey, ja viisi birdieä piti tuloksen miinusmerkkisenä.
Kilpailu on PGA-kiertueen ja Euroopan-kiertueen yhteiskilpailu, jossa jaetaan viimeiset paikat arvoturnaus The Openiin.
Lindell jakaa viidettä sijaa lyönnin päässä kärjestä, kun osa kilpailijoista on vielä kierroksella.
Lindell saa paikan The Openiin yltämällä niiden kolmen parhaan joukkoon, joilla ei vielä paikkaa sinne ole.