Ainakin 25 valtionjohtajaa saapuu tänään Pariisiin.
Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25:tä valtionjohtajaa.
Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen.
Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Elysée-palatsissa.