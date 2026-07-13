Väärän rahan maahantuonti paljastui, kun tulli takavarikoi jälkimmäisen lähetyksistä. Pian tämän jälkeen tulli teki kotietsinnän naisen asuntoon ja löysi ensimmäisen lähetyksen väärät rahat piilopaikasta uunin sokkelin takaa.

Ensimmäisessä paketissa oli 50 ja 200 euron seteleitä yhteensä 96 300 euron edestä. Toisessa lähetyksessä oli 50 ja 100 euron seteleitä 90 000 euron arvosta.

Miehen mukaan rahat eivät olleet hyvälaatuisia, ja hän oli säilyttänyt ne hetken mielijohteesta.

Kotona mies oli katsonut pussiin ja tajunnut, että se oli täynnä väärää rahaa. Hän oli pannut pussin taulun taakse piiloon.

Yksi miehistä kertoi, että hänen kaverinsa oli eräänä päivänä ilmestynyt hänen työpaikalleen ja kysynyt hetkeksi lainaan hänen autonsa avaimia. Mies kertoi löytäneensä sen jälkeen autonsa takapenkiltä muovipussin ja vieneensä sen kotiinsa.

Kirsi-Marja kesytti viime vuonna salakat, nyt apajille saapui isompia vonkaleita – "Nuo syövät vielä minut!"

Oikeudessa kukaan neljästä syytetystä ei myöntänyt tilanneensa rahoja tai tienneensä rahatilauksista. Kaikki väittivät myös, että he tiesivät vain omasta toiminnastaan ja osa kertoi, etteivät he tehneet tekoa tahallaan.