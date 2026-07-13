Rikolliset toivat lähes 200 000 euron edestä vääriä seteleitä Suomeen. Tempusta seurasi tullimiesten kotikäynti ja vuosien vankeustuomiot.
Syytettynä jutussa oli kolme miestä ja nainen. Tapahtumat ajoittuvat maalis–huhtikuulle 2025 Vantaalla.
Yksi miehistä kertoi, että hänen kaverinsa oli eräänä päivänä ilmestynyt hänen työpaikalleen ja kysynyt hetkeksi lainaan hänen autonsa avaimia. Mies kertoi löytäneensä sen jälkeen autonsa takapenkiltä muovipussin ja vieneensä sen kotiinsa.
Kotona mies oli katsonut pussiin ja tajunnut, että se oli täynnä väärää rahaa. Hän oli pannut pussin taulun taakse piiloon.
Miehen mukaan rahat eivät olleet hyvälaatuisia, ja hän oli säilyttänyt ne hetken mielijohteesta.
Ex-tyttöystävä kävi hakemassa koiransa miehen asunnolta, kun tämä alkoi esitellä rahoja hänelle. Nainen kertoi tästä miespuoliselle kaverilleen, joka kehotti viemään rahat pois.
Ex-tyttöystävä teki näin ja vei rahat omaan asuntoonsa, jossa piilotti ne minigrip-pusseissa uunin sokkeliin.
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Uunin sokkelissa piilossa
Väärät rahat tulivat Suomeen kahdessa erässä.
Ensimmäisessä paketissa oli 50 ja 200 euron seteleitä yhteensä 96 300 euron edestä. Toisessa lähetyksessä oli 50 ja 100 euron seteleitä 90 000 euron arvosta.
Väärän rahan maahantuonti paljastui, kun tulli takavarikoi jälkimmäisen lähetyksistä. Pian tämän jälkeen tulli teki kotietsinnän naisen asuntoon ja löysi ensimmäisen lähetyksen väärät rahat piilopaikasta uunin sokkelin takaa.