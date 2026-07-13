Sohaisu traktorinkauhalla öljysäiliöön ja sotkun siivoamatta jättäminen toivat rikostuomion.

Isäntä osui maatilallaan traktorin kauhalla öljysäiliöön, johon tuli reikä. Jäteöljyä valui maahan noin 200 litraa.

Viranomaisten tarkastuskäynnillä kuukautta myöhemmin öljyt löytyivät pitkin maita ja mantuja. Jäteöljyä oli levinnyt noin 50 neliömetrin kokoiselle alueelle ja läheisestä ojastakin löytyi öljykalvo.

Tarkastajat löysivät tilalta myös muita isoja astioita ja 200 litran täysiä öljysäiliöitä, joita ei ollut varastoitu asianmukaisesti.

Mies myönsi toiminnan mutta kiisti sotkeneensa ympäristöä tahallisesti.

Hän kertoi terveydentilansa heikentyneen viime vuosina merkittäväksi, minkä takia sotkujen siivoaminen oli pitkittynyt. Hän oli jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle myöhemmin samana vuonna.

Mies kertoi saaneensa sittemmin apua öljyjen siivoamiseen ja vaarallisten jätteiden toimittamiseen pois tontilta. Pilaantunutta maa-ainesta oli myöhemmin kaavittu pois ja toimitettu jätekierrätykseen. Myös öljyastiat oli tyhjennetty.

Sakkoja rapsahti

Lapin käräjäoikeus katsoi, että 57-vuotias mies syyllistyi ympäristön turmelemiseen.

Vaikka öljysäiliöön osuminen ei ollut tahallista, miehen olisi oikeuden mukaan ryhtyä heti siivoamaan jälkiä. Sikäli jäteöljyn käsittely ja säilöminen vastoin lakia oli mieheltä tahallista menettelyä.

Oikeus kuitenkin huomioi miehen siivoustoimet rangaistusta määrätessä.

Lapin käräjäoikeus määräsi miehelle rangaistukseksi 65 päiväsakkoa, josta tälle kertyy maksettavaa 1 040 euroa.

Rikos tapahtui toukokuussa 2024 Torniossa.