Yhdysvaltojen Grönlantiin jättämät ympäristöhaitat ovat huomattavasti tiedettyä laajempia, kertoo Politiken-lehden kartoitus.

Tanskalaislehti Politiken kertoo tekemänsä kartoituksensa perusteella, että Yhdysvallat on jättänyt Grönlantiin tiedettyä laajempia ympäristöhaittoja. Kartoituksessa tarkasteltiin entisiä yhdysvaltalaisia sotilastukikohtia ja -laitoksia eri puolilla Grönlantia.

Lehden mukaan entisille tukikohta-alueille on jäänyt muun muassa satojatuhansia litroja dieselöljyä, tuhansia tonneja vaarallista tai saastunutta jätettä, jopa 100 000 öljytynnyriä, raskasmetalleja (kuten lyijyä ja kadmiumia), PCB-yhdisteitä ja asbestia. Lisäksi asbestia on löytynyt hylätyistä rakennuksista liki kaikista tutkituista tukikohdista.

Todellinen saastuminen on lehden mukaan vielä tätäkin suurempaa. Sen mukaan monia entisiä amerikkalaisia tukikohtia ja muita kohteita ei ole koskaan tutkittu ympäristön näkökulmasta täydellisesti.

Artikkeli perustuu tuhansiin asiakirjasivuihin, joita Politiken hankki tiedonsaantipyynnöillä. Mukana on ympäristöselvityksiä ja tanskalaisilta sekä grönlantilaisilta viranomaisilta saatuja asiakirjoja.

Narsarsuaq

Artikkelin mukaan Narsarsuaqissa on suuria määriä jätettä, romua ja vanhoja öljytynnyreitä sekä sotilassairaalan jäännöksiin liittyvää asbestia.

Toisen maailmansodan aikana alueella sijainneen yhdysvaltalaisen sotilassairaalan jäännöksistä on Politikenin mukaan jäänyt laajalle alueelle rikkoutuneita asbestilevyjä.

Politikenin mukaan sekä tanskalaiset että grönlantilaiset viranomaiset ovat olleet tietoisia alueen saastumisesta ja asbestiin liittyvistä mahdollisista terveysriskeistä vuosia, mutta paikallisten asukkaiden mukaan puhdistustoimet ovat olleet vähäisiä.