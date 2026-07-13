Espanjan viranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palovammoihinsa sairaalassa.
Espanjan maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut kolmeentoista, kertoivat viranomaiset sunnuntaina.
Paikallisviranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palossa saamiinsa vammoihin sairaalassa sunnuntaina iltapäivällä.
Espanjan sisäministeri vahvisti aiemmin, että maastopaloissa kuolleiden joukossa on ihmisiä eri maista.
Palojen epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta torstaina. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin.