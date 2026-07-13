Entinen F1-kuljettaja Kevin Magnussen pääsi juhlimaan uransa ensimmäistä voittoa kestävyysautojen WEC-sarjassa.
Magnussen kiidätti tallikaveriensa Raffaele Marciellon ja Dries Vanthoorin kanssa BMW:n ykköseksi tapahtumarikkaassa kisassa Brasilian Sao Paulossa.
Kolmikko johti kisaa pitkään, mutta menetti kärkipaikkansa viimeistä edellisellä ajotunnilla Vanthoorin mentyä mutkassa leveäksi.
Tiimiradiossa pahoinvointiaan valitellut Vanthoor onnistui kuitenkin vikkelämmän tankkauskäyntinsä ansiosta nousemaan takaisin kärkeen ja lopulta voittoon.
Kaikkiaan 185 F1-kisaa urallaan ajanut tanskalainen Magnussen kävi kuusituntisessa kisassa tiukkaa taistelua sijoituksista eikä pieniltä kontakteiltakaan vältytty.
Kyseessä oli hänen kahdestoista starttinsa WEC-sarjassa.
– Auto toimi loistavasti. OIi ilo ajaa, taktiikka toimi täydellisesti ja varikkopysähdykset onnistuivat. Kaikki meni nappiin tänään, Magnussen iloitsi kisan jälkeen.
– Olen niin onnellinen, että sain viimein tämän voiton. Se on ollut pitkään tuloillaan.
Magnussen kisasi F1-sarjassa kaikkiaan kymmenen kautta vuosina 2014–2024. Hän saavutti uransa ensimmäisen ja ainoan palkintopallisijan heti avauskisassaan Australian GP:ssä McLarenilla.