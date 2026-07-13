Tilanne öljynkuljetuksille Hormuzinsalmella on kiristynyt.
Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskujaan Lähi-idän alueella.
Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli kolmen prosentin nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 74 dollarissa.
Tilanne öljynkuljetuksille tärkeällä Hormuzinsalmella on jälleen kiristynyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan.
Varhain sunnuntaina Iran sanoi, että Hormuzinsalmi suljetaan uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi.