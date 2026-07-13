Kesäloma edessä? Näin kastelet kasvit, vaikka et itse ole kotona – testaa huikea kikka!

Kesälomamatkan kestohuoleksi muodostuvat usein huonekasvit: miten ne selviävät paahteisella parvekkeella viikon ilman kastelijaa? Usein matkalainen palaakin kotiin nuutuneiden kasvien luo.

Marttojen vinkkaama lomakastelija ratkaisee ongelman – se syntyy helposti vaikkapa rättien jämäpaloista. Lomakastelijan tekemiseen tarvitset kasviesi lisäksi vain vesiastioita ja paksua puuvilla- tai villalankaa, kengännauhaa tai vaikkapa matonkudetta. Katso yllä olevalta videolta, miten lomakastelija rakennetaan!

Testivideolla kastelija tehtiin vanhan puuvillapaidan suikaleista, ja sekä kastelija että kasvien multa todella pysyivät kosteina viikon ajan.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2022.

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Lähde. Martat