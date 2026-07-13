Yhdysvaltain senaattori Lindsey Graham kuoli lauantai-iltana aortan repeämään.

Alustavien tutkimustulosten mukaan Yhdysvaltain senaattori Lindsey Grahamin kuolinsyyksi on paljastunut aortan repeämä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat, kuten The Wall Street Journal, The Washington Post ja The New York Times.

Hän kuoli lauantai-iltana 71-vuotiaana.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi sunnuntaina puoluetoverinsa menehtymistä omistamassaan viestipalvelussa Truth Socialissa.

– Senaattori Lindsey Graham, yksi hienoimmista ihmisistä ja senaattoreista, jonka olen koskaan tuntenut, on kuollut! Hän teki aina töitä ja oli todellinen amerikkalainen patriootti. Lindseyta tullaan kaipaamaan suuresti, hän kirjoitti.

Graham valittiin Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen ensimmäistä kertaa vuonna 1994. Etelä-Carolinan senaattoriksi hänet valittiin vuonna 2002.