Senegalista tuli viimeisin jalkapallon MM-kisoihin osallistunut maa, jonka päävalmentaja vaihtuu tulosten seurauksena.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Senegalin jalkapalloliitto ilmoitti sunnuntai-iltana, ettei joukkuetta kisoissa johtanut Pape Thiaw jatka tehtävässään.
45-vuotias Thiaw luotsasi Senegalia vuodesta 2024 lähtien. MM-kisapaikan lisäksi maa saavutti hänen alaisuudessaan finaalipaikan Afrikan mestaruusturnauksessa.