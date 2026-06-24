Laajaa kohua herättänyt Malmin sairaalan joukkoraiskaustapauksen kaikki syytteet kaatuivat Helsingin hovioikeudessa. Näin tapauksen uhrina pidetty 17-vuotias tyttö kertoi itse tapahtumista viranomaisille.
MTV Uutiset koosti yksityiskohtaisen kronologisen kertomuksen tapahtuma-aikaan 17-vuotiaan tytön tapahtumakuvauksista Malmin sairaalassa ja sen ulkoalueilla.
Koska asia on käsitelty suljettujen ovien takana, suurin osa siihen liittyvistä asiakirjoista on määrätty salaisiksi. Tämä juttu perustuu julkisiksi tulleisiin käräjä- ja hovioikeusratkaisuihin, eli siihen, mitä niihin on kirjattu tytön kertomaksi tapahtumista.
Tähän juttuun on koottu kaikki julkiseksi tulleet asiat, mitä tyttö itse kertoi viranomaisille yön tapahtumista.
Tapahtumien tausta
Sunnuntain vastaisena aamuyönä 6. lokakuuta 2024 ambulanssi kuljetti 17-vuotiaan tytön Malmin sairaalaan voimakkaan päihtymystilan takia.
Tyttö kertoi olleensa ystäviensä kanssa kotibileissä. Siellä hän oli mennyt huonoon kuntoon. Tyttö kertoi olevansa tavallisesti maltillinen alkoholinkäyttäjä, mutta hänellä oli lääkitys, jonka kanssa alkoholi ei sovi yhteen.
– Olosta tulee sumea, tyttö kuvaili.
Näin oli käynyt nyt ja tytön ystävät olivat lähteneet saattamaan tätä kotiin. Bussipysäkillä tyttö oli alkanut voida pahoin ja lopulta sammunut sikiöasentoon kadulle.
Tämän kaiken tyttö kertoi kuulleensa ystäviltään jälkikäteen. Ystävät olivat yrittäneet herätellä tyttöä esimerkiksi nipistelemällä. Kun tyttö ei reagoinut mihinkään, he soittivat apua.
Ambulanssissa tyttö osasi "yllättäen kertoa nimensä ja henkilötunnuksensa" ensihoitajille, muttei muistanut matkasta mitään. Ensihoitajat puhalluttivat tytön, alkometri näytti 2,05 promillea.
Tytön muistikuvien mukaan yksi miehistä kertoi sairaalan odotusaulassa hänelle nimensä ja kysyi tytön nimeä. Miesten kysymykseen, miksi hän oli sairaalassa, tyttö kertoi vastanneensa, että päätyi sinne humalan takia.
Myöhemmin selvisi, että yksi miehet olivat olleet juhlimassa Helsingissä ja yksi miehistä oli päätynyt tappeluun. Miehet olivat tuoneet hänet paikattavaksi sairaalaan.
Tytön mukaan hänen ja miesten välillä oli "kielimuuri". Tytön mukaan he juttelivat englanniksi ja Googlen kääntäjän avulla.
Valvontakameratallenteiden mukaan tyttö ja mieskolmikko kohtasivat odotusaulassa kello 4.33.
Ambulanssi toi tytön voimakkaan päihtymystilan vuoksi Malmin sairaalaan aamuyöllä 6. lokakuuta 2026.MTV
Seksipuheet
Yksi miehistä kertoi poliisille kysyneensä tytöltä, haluaisiko tämä harrastaa seksiä. Miehen mukaan tyttö oli vastannut myöntävästi.
Tyttö kertoi myöhemmin käräjäoikeudelle, ettei muistanut keskustelleensa miesten kanssa seksin harrastamisesta. Hän ei muistanut, että joku miehistä olisi kysynyt häneltä siitä.
– En kiellä, ettenkö ole voinut niin sanoa, mutta en ole voinut tuossa kunnossa antaa suostumusta. Malmin sairaalassakin oli kirjattu ne promillet minulle, en ole siinä kunnossa voinut antaa laillista suostumusta, tyttö totesi poliisikuulusteluissa.
Kun Helsingin käräjäoikeus hylkäsi mieskolmikon syytteet törkeästä raiskauksesta, tyttö valitti ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen. Syyttäjä tyytyi käräjäoikeuden ratkaisuun.
Helsingin hovioikeudelle laaditussa valituksessa tytön oikeusavustaja vetosi edelleen tytön voimakkaaseen humalatilaan.
– Eikä mahdollinen yhden lauseen mittainen keskustelu seksistä yhden vastaajan kanssa ollut riittävä (suostumus), valituksessa todettiin.
– Vaikka asianomistaja olisi antanut suostumuksen seksin harrastamiseen yhden vastaajan kanssa, ei tästä voinut tehdä johtopäätöstä, että hän olisi suostunut siihen kaikkien kolmen miehen kanssa.
Tyttö muisti käyneensä tupakalla miesten kanssa sairaalan ulkopuolella. Valvontakameratallenteiden mukaan tämä tapahtui kello 5.07–5.13.
Poliisikuulusteluissa tyttö puhui houkuttelusta.
– Ne siitä houkutteli niin huonos kunnos, et hyvä, ku pääsin omin jaloin ulos, he vähän ku talutti mua melkein ulos. Niil oli varmaan selkee suunnitelma, mitä he tekee, ne tuli siel alas mun molemmin puolin muistaakseni istuu, tyttö kertoi poliisille.
– Mä päädyin näiden henkilöiden autolle, muistaakseni kiiltävän harmaa, sellainen ei korkee, se näytti vanhalta. Mä saatoin istua hetken apukuskin paikalla, en ole varma.
Tapahtumista auton luona tytöllä oli oman käsityksensä mukaan "huonoimmat" muistikuvat. Kameratallenteiden mukaan tyttö siirtyi metsikköön miesten kanssa kello 5.27, eli noin tunnin kuluttua ensikohtaamisesta.
– Ne jotain puhu sille kuskin paikalla olevalle. Siitä ne sitten vetäs mut siihen viereiseen pusikkoon, tyttö kertoi poliisille.
– Kyllä mä ihan itse kävelin, mut se veti mua sinne puskaan.
Tyttö kertoi poliisille tiedostaneensa, että oli yksin kolmea vastaan ja pelänneensä miesten vievän hänet metsään joka tapauksessa väkivalloin.
Poliisi kysyi tytöltä, miksi tämä ajatteli miesten käyttävän väkivaltaa.
– Se siinä tuntui, kehon kielellä. Ne ei kysyneet mitään, vaan olivat vaan kiinni ja se tilanne oli muutenkin niin uhkaava, että siinä ajattelin, et ehkä on parempi, etten laita siinä vastaan.
Valvontatallenteiden mukaan tyttö käveli itsenäisesti metsään miesten kanssa.
Oikeudessa tyttö totesi, että hänellä oli vielä poliisikuulusteluissa käsitys, että hänet vietiin metsään. Prosessin myötä tämä käsitys kuitenkin tarkentui.
"Multa revittiin housut"
Käräjäoikeudessa tyttö kuvaili muistikuviaan itse tapahtumista vähäisiksi.
Oikeuden mukaan seksiakti oli tapahtunut ensin yhdessä sairaala-alueen metsikössä. Vartijat keskeyttivät tilanteen valvontakameratallenteiden mukaan kello 5.32, jonka jälkeen nelikko siirtyi toiseen piha-alueen pusikkoon kello 5.35.
Siirtymiset näkyvät videotallenteilta ja niiltä näkyy oikeuden mukaan, että tyttö siirtyy toiseenkin metsään itse kävellen.
Tapahtumapaikoista tyttö kertoi muistavansa vain ensimmäisen, toisesta hän sai kertomansa mukaan tietää vasta valvontakameroiden tallenteilta. Hän ei muistanut vartijan käyntiä tai kävelyä metsikköjen välillä.
Toinen vartijoista kertoi käräjäoikeudelle, että oli seurannut kollegansa kanssa tytön ja miesten välistä kohtaamista valvontakameroista. Kun nelikko suuntasi metsään, vartijat epäilivät heidän menneen polttamaan "pilveä" ja lähteneet siksi tarkistamaan tilannetta.
Juttu jatkuu videon alla.
13:53Rikospaikka käsitteli Malmin sairaalan joukkoraiskaustapausta käräjäoikeuden hylättyä syytteet. Katso video.
Tytön mielikuvien mukaan miehet riisuivat häneltä metsässä housut, mutta hän ei muistanut omaa reaktiotaan tilanteeseen.
– Heti kun päästiin siihen puskaan niin multa revittiin housut ja alusvaatteet pois ja siitä alkoi yhdyntä. Jokainen mies oli yhdynnässä mun kanssa, tyttö kertoi poliisille.
Ensimmäisen metsikköön paikalle kollegansa kanssa törmännyt vartija kertoi, että tyttö oli ollut kontallaan maassa. Kaikki osapuolet olivat näyttäneet siltä, kuin vartijat olisivat keskeyttäneet jotakin noloa ja häpeällistä.
Vartijan mukaan mies ja nainen olivat heti keskeyttäneet puuhansa ja nousseet ylös. Nainen oli katsonut vartijoita ja ryhtynyt pukeutumaan. Vartijat olivat jääneet lähistölle seuraamaan tilannetta, mutta kun nelikko oli siirtynyt yhteistuumin toiseen metsikköön, vartijat olivat palanneet sisälle.
Tyttö muisti olleensa maassa, muttei tiennyt, miten oli päätynyt sinne. Hänen muistikuviensa mukaan häntä oli pidetty kiinni selästä, hänen päätään oli painettu maahan ja hiuksiaan revitty.
– En ole varma, mut ainakin 20 minuuttia se kesti ja voi olla enemmänkin, en yhtään tiedä ajankulkua, silloin oli pimeää, tyttö kertoi poliisille.
Valvontatallenteiden mukaan osapuolet olivat yhtä aikaa metsiköissä noin 35 minuuttia.
Tyttö kuvaili käräjäoikeudelle, miten hänen päätään liikuteltiin oraaliyhdynnän aikana hiuksista repimällä edestakaisin. Tyttö kertoi, että se tuntui pahalta ja sattui.
– Mua revittiin hiuksista, retuutettiin päätä ja koko kroppaa, heiteltiin, tyttö kertoi poliisikuulusteluissa.
Hän kertoi miesten pitäneen kiinni hänestä.
– Vyötäröstä ja niskasta, oisko ollut myös käsistä. Tätä tapahtui teon aikana.
– Oli tosi alistettu olo, en nähnyt, että olisi mitään mahdollista ollut tehdä sillä tilanteesta silloin, kun siinä oli jo sellaisia väkivaltaisia aspekteja ja halusin vaan, et se tilanne loppuu.
Tyttö kertoi käräjäoikeudelle, että kesken yhdynnän hän näki metsässä puhelimesta tulevan kirkkaan valon. Yksi miehistä oli kuvannut yhdyntää.
– Selkeesti vanhempi ja sit se 20–25 v mies oli isommassa roolissa ja se joka kuvas, niin oli ehkä vähiten siinä mukana.
Tyttö muisti laittaneensa kätensä kameran eteen ja kääntäneensä kasvonsa poispäin. Tytön mukaan joku miehistä siirsi hänen kätensä kuitenkin pois ja sanoi "it’s okay".
Poliisin esitutkinnan perusteella tilanteessa oli tapahtunut oraali-, emätin- ja anaaliyhdyntää. Yhdyntöjä oli kaikkien miesten kanssa, osa akteista tapahtui yhtä aikaa.
Tapahtuma-aikaan oli pimeää. Tytön kertomuksen mukaan hän istui hetken myös miesten auton etupenkillä.MTV
Huonot muistikuvat
Käräjäoikeudelle tyttö kertoi, että miehet kohtelivat häntä välinpitämättömästi, eivätkä olleet kiinnostuneita siitä, mitä hänelle tapahtuu. Hän koki kohtelun rajuksi ja tunsi, että hänen itsemääräämisoikeutensa oli viety. Hän ei kyennyt kertomaan, kuka miehistä oli tehnyt mitäkin ja milloin tarkalleen ottaen käsittely oli kovakouraista.
Tyttö ei muistanut, oliko metsässä puhuttu mitään. Hän ei muistanut myöskään, oliko ilmaissut tai kertonut tapahtumapaikoilla kieltävästi miehille tai muutoinkaan keskustelleensa tilanteessa miesten kanssa.
Hän ei muistanut, milloin kukakin miehistä oli poistunut paikalta.
Valvontatallenteiden mukaan ensimmäiset kaksi miestä poistuivat metsiköstä 30 minuutin kuluttua ja kolmas mies 35 minuutin kuluttua.
Vartija kertoi oikeudelle, että ensin kaksi miehistä ilmestyi metsästä naureskellen keskenään ja katsoen kännykkää. Sitten tyttö tuli käsikynkkää kolmannen miehen kanssa ja kaksikko meni ensimmäiseen metsikköön. Kolmas mies poistui sieltä noin viiden minuutin kuluttua ja tyttö jäi metsään.
Hatarista muistikuvistaan huolimatta tyttö ei mielestään ollut antanut suostumusta yhtään mihinkään.
Poliisikuulusteluissa tyttö kertoi, että miesten olisi pitänyt ymmärtää, ettei hän tahdo seksiä näiden kanssa.
– Kyllä, ehdottomasti. Sekin, miten humalassa mä olin, kyl ihan selkeesti huomas, etten pystynyt edes kävelemään suoraan, olin osittain tiedottomassa tilassa.
Tyttö kertoi käräjäoikeudelle, että hänen seuraava muistikuvansa metsikön jälkeen oli, että hän heräsi ilman takkia mutta muut vaatteet päällään maasta, eikä löytänyt laukkuaan. Takki löytyi hänen vierestään ja hän lähti "hortoilemaan" sairaala-alueelle.
Valvontatallenteilta ilmenee, että tyttö tuli pois metsiköstä noin 15 minuuttia sen jälkeen, kun kolmaskin mies oli poistunut sieltä.
Tyttö kertoi miettineensä, mitä oli tapahtunut. Kun hän kohtasi sairaala-alueella vartijan, hän pyysi itkien apua vartijalta ja kertoi tulleensa ryöstetyksi ja raiskatuksi. Vartijan kohdatessaan hän oli uskonut, että hänet oli raiskattu.
Vartijat soittivat hätäkeskukseen. Toinen vartijoista kertoi myöhemmin oikeudelle, että tyttö oli hysteerinen ja hyvin itkuinen. Vartijan mukaan hän pystyi välillä puhumaan, välillä itkukohtaus esti kommunikoinnin.
Tapahtumien jälkeen tyttö kertoi menneensä kotinsa kautta seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden seri-keskukseen, jossa selvisi, että hänen kadonnut omaisuutensa löytyi jostakin toisesta pusikosta.
"Järkevintä olla yrittämättä mitään"
Jälkeenpäin tyttö piti kummallisena, että hän olisi lähtenyt vapaaehtoisesti harrastamaan seksiä kolmen miehen kanssa. Hän totesi oikeudelle, ettei olisi lähtenyt, jos olisi ollut järjissään. Tavallisesti hänellä oli selkeä itsesuojeluvaisto. Tyttö piti tapahtumia absurdeina ja valintaansa ryhmäseksistä epäuskottavana.
Tyttö ei tiennyt, miten oli päätynyt kyseiseen tilanteeseen tuntemattomien ihmisten kanssa. Hän kertoi toivoneensa, että tilanne päättyisi pian ja ettei se pahene. Hän sanoi, ettei yrittänyt poistua tilanteesta, koska ei tiennyt, miten miehet reagoisivat. Hän oli ajatellut, että oli "järkevintä olla yrittämättä mitään".
Tyttö kertoi käräjäoikeudelle havaitsevansa itsekin ristiriitoja omien muistikuviensa ja videotallenteiden välillä. Tyttö sanoi sekoittaneensa joitain asioita, mutta myös pyrkineensä selittämään omin sanoin tapahtumia.
Poliisi kysyi tytöltä, että nyt kun tämä oli nähnyt videotallenteita tapahtumista, olisiko tämä omasta mielestään voinut poistua paikalta ennen seksuaalista kanssakäymistä.
– Jos olisin ollut selvinpäin, niin aivan varmasti, nyt kun tapahtuma-aikana olin humalassa, niin en, tyttö vastasi poliisille.
Tyttö ei osannut kertoa, mistä hänen vammansa olivat syntyneet. Ennen kyseistä iltaa hänellä ei ollut vammoja kehossaan tai kasvoillaan.
Mieskolmikko kertoi olleensa juhlimassa Helsingissä porukalla. Sitten yksi miehistä ajautui tappeluun ja muut toivat hänet paikattavaksi päivystykseen.MTV
Tyttö uskoo raiskaukseen
Helsingin hovioikeudelle laaditussa valituksessa tytön oikeusavustaja totesi, että sairaala-alueen valvontakameratallenteet ovat pääosin ajalta ennen seksuaalista kanssakäymistä.
– Eikä niistä voi tehdä johtopäätöksiä tytön myöhemmästä tunnetilasta metsikössä, valituksessa todetaan.
Tytön mukaan oli epäuskottavaa, että miehet olisivat edes väittämällään tavalla kysyneet seksin harrastamisesta tytöltä suoraan, kun otettiin huomioon kielimuuri ja olosuhteet.
– Joka tapauksessa miesten kertomukset asiasta olivat ristiriitaisia.
Hovioikeudessa tyttö vetosi siihen, että hänen kertomansa ja toimintansa tilanteessa viittaavat siihen, että hän pelkäsi lain tarkoittamalla tavalla niin, ettei uskaltanut toimia toisin ottaen huomioon olosuhteet, miesten lukumäärä ja heidän toimintansa.
– Myöskään asianomistajan reagoimattomuutta vartijan paikalle tuloon ei voitu pitää suostumusta osoittavana seikkana, kun otettiin huomioon asianomistajan päihtymystila, aamun pimeys, tilanteen sekavuus ja olosuhteet, hovioikeudelle laaditussa valituksessa todetaan.
– Suostumuksen puuttumista puolsi myös asianomistajan passiivisuus seksin aikana ja se, että hän oli heti tilanteen päätyttyä mennyt itkuisena kertomaan vartijalle raiskauksesta.
Oikeudessa näyttönä toimi suuri määrä kirjallisia todisteita, kuten parikymmentä valvontakameratallennetta, valokuvaliitteitä ja lääkärintodistuksia.
Miesten metsässä kuvaamaa videotallennetta ei koskaan löytynyt.
Valvontakameratallenteilta ilmeni oikeuden mukaan, että tyttö jutteli aktiivisesti ja hyväntuulisesti ennen tapahtumia miesten kanssa noin tunnin. Hän myös liikkui itsenäisesti vaikkakin horjahdellen sairaalassa ja sen ulkopuolella, osti automaatista kahvia sekä tarkasteli kirjaa ja puhelinta. Tätä tuki myös muu henkilötodistelu.
Lääkärin lausumankin perusteella tyttö oli hyvällä ja iloisella tuulella.
Tyttö totesi oikeudelle olevansa iloinen ja hyväntuulinen ihminen ja pyrkivänsä olemaan ihmisille mukava.
Tyttö vetosi siihen, että hänelle aiheutuneet psyykkiset seuraamukset tapahtumien jälkeen tukevat sitä, että hän joutui seksuaalirikoksen uhriksi. Tytön mukaan hänen oma kertomuksensa ja sitä tukeva muu näyttö osoittivat selvitetyksi myös sen, että häneen oli kohdistettu miesten taholta väkivaltaa.
Oikeus näki toisin
Helsingin käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus päätyivät siihen, ettei esitetty näyttö tukenut riittävästi tytön kertomusta.
Videotallenteiden ja muun näytön perusteella tyttö oli humalastaan huolimatta toimintakykyinen, kykeni kommunikoimaan ja ilmaisemaan tahtonsa.
Mieskolmikko saattoi perustellusti olla siinä käsityksessä, että tyttö osallistui sukupuoliyhteyksiin vapaaehtoisesti.
Väkivallankäyttö jäi näyttämättä.
Hovioikeus lisäsi vielä, että tapahtumien kulku ja tytön käyttäytyminen puhuvat suostumuksen puuttumista ja pelkotilan olemassaoloa vastaan.