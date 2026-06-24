Laajaa kohua herättänyt Malmin sairaalan joukkoraiskaustapauksen kaikki syytteet kaatuivat Helsingin hovioikeudessa. Näin tapauksen uhrina pidetty 17-vuotias tyttö kertoi itse tapahtumista viranomaisille.

MTV Uutiset koosti yksityiskohtaisen kronologisen kertomuksen tapahtuma-aikaan 17-vuotiaan tytön tapahtumakuvauksista Malmin sairaalassa ja sen ulkoalueilla.

Koska asia on käsitelty suljettujen ovien takana, suurin osa siihen liittyvistä asiakirjoista on määrätty salaisiksi. Tämä juttu perustuu julkisiksi tulleisiin käräjä- ja hovioikeusratkaisuihin, eli siihen, mitä niihin on kirjattu tytön kertomaksi tapahtumista.

Tähän juttuun on koottu kaikki julkiseksi tulleet asiat, mitä tyttö itse kertoi viranomaisille yön tapahtumista.

Tapahtumien tausta

Sunnuntain vastaisena aamuyönä 6. lokakuuta 2024 ambulanssi kuljetti 17-vuotiaan tytön Malmin sairaalaan voimakkaan päihtymystilan takia.

Tyttö kertoi olleensa ystäviensä kanssa kotibileissä. Siellä hän oli mennyt huonoon kuntoon. Tyttö kertoi olevansa tavallisesti maltillinen alkoholinkäyttäjä, mutta hänellä oli lääkitys, jonka kanssa alkoholi ei sovi yhteen.

– Olosta tulee sumea, tyttö kuvaili.

Näin oli käynyt nyt ja tytön ystävät olivat lähteneet saattamaan tätä kotiin. Bussipysäkillä tyttö oli alkanut voida pahoin ja lopulta sammunut sikiöasentoon kadulle.

Tämän kaiken tyttö kertoi kuulleensa ystäviltään jälkikäteen. Ystävät olivat yrittäneet herätellä tyttöä esimerkiksi nipistelemällä. Kun tyttö ei reagoinut mihinkään, he soittivat apua.

Ambulanssissa tyttö osasi "yllättäen kertoa nimensä ja henkilötunnuksensa" ensihoitajille, muttei muistanut matkasta mitään. Ensihoitajat puhalluttivat tytön, alkometri näytti 2,05 promillea.

Kohtaaminen sairaalassa

Sairaalan odotusaulassa tyttö kertoi tavanneensa kolme entuudestaan hänelle tuntematonta ulkomaalaistaustaista miestä. Myöhemmin selvisi, että olivat tapahtuma-aikaan 18-, 30- ja 37-vuotiaita.