Salakoiden lisäksi Kirsi-Marja Ahon eväistä nauttivat nyt särkikaloihin kuuluvat säyneet.

Viime vuonna kerroimme Kirsi-Marja Ahosta, joka syötti kaloja kädestään joessa Savossa. Tuolloin hän syötti leipää pienille salakoille, mutta tänä vuonna apajille on saapunut myös isompia vonkaleita.

Nyt nimittäin myös säyneet ovat kesyyntyneet niin, että ne nappaavat ruokaa kädestä tai näykkäävät jopa Ahoa sormesta tai varpaasta. Ne viihtyvät erityisesti laiturin alla.

Katso video kesyyntyneistä säyneistä artikkelin alusta!

– Mitä nuo säynävät ovat talvella miettineet? Salakat söivät kädestä kesällä -25, mutta ei taatusti säynävät. Ne pysyivät kaukana ja olivat arkoja, villikalojahan ne ovat, Aho pohtii.

Aho arvioi säyneiden parveen kuuluvan jopa 30 kalaa, joista osa voi painaa 1–2 kiloa.

– Kauhea lauma. Nuo syövät vielä minut! Aho sanoo vitsaillen.

Ahon mukaan kalat tulevat vastaan, kun hän lähestyy laituria. Hän on muuttanut uintikäytöstään ja käy uimassa kauempana laiturista kuin aiemmin.

– Vissiin koko sakki ui perässäni. Uin virtaan, siellä en vahingossa niitä huitaise.

Salakoille omat eväät

Salakat meinaavat jäädä isompien säyneiden jalkoihin, joten Aho on alkanut syöttää niille erikseen kaurahiutaleita.