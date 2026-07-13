Iran syyttää Yhdysvaltain häirinneen kansainvälistä kauppamerenkulkua.
Iranin mukaan Yhdysvaltain viimeisin iskujen sarja on romuttanut viime kuukausien diplomaattiset ponnistelut rauhan aikaansaamiseksi.
Lausunnon mukaan iskut ovat tehneet Hormuzinsalmesta jälleen turvattoman. Iran syyttää Yhdysvaltain häirinneen kansainvälistä kauppamerenkulkua.
Yhdysvaltain asevoimat kertoi Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzinsalmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin.'