Lyhyen paluun vapaaotteluhäkkiin tehnyt Conor McGregor oli täydessä ottelukunnossa ennen loukkaantumistaan, vakuuttaa irlantilaisen manageri John Kavanagh.

37-vuotias McGregor joutui keskeyttämään lauantain ottelunsa Max Hollowayta vastaan vain 69 sekunnin kamppailun jälkeen polvivamman takia.

McGregorin polvi petti heti ottelun alussa hänen yritettyään kierrepotkua. UFC-tähti kuittasi tappiostakin 15 miljoonaa dollaria eli noin 13 miljoonaa euroa.

Pettymykseksi osoittautuneen paluuottelun jälkeen liikkui huhuja, joissa epäiltiin McGregorin olleen jo valmiiksi loukkaantunut ennen ottelua. Ottelijan lisäksi tämän kiistää myös hänen managerinsa.

– Tuota avauspotkua harjoiteltiin päivittäin kuukausien ajan ja useaan kertaan lämmittelyssä, Kavanagh kertoi.

– Polvi meni, kun hän teki ensimmäisen potkunsa. Ei se tämän huonommaksi voi mennä. Musertavaa, manageri valitteli.

UFC-pomo Dana Whiten mukaan McGregorin epäillään saaneen vasempaan polveensa eturistisidevamman.

– Jos vamma olisi ollut jo olemassa, joku olisi huomannut sen. En usko, että sellaista oli. Kaikki on mahdollista, mutta hän ei todellakaan näyttänyt siltä, White arvioi.

McGregorin edellinen UFC-ottelu oli viiden vuoden takaa.