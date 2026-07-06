Mies sai tuomiot paitsi lapsiin kohdistetusta viinakaupasta, myös viinakaupan seurauksista.
Mies tuomittiin satojen litrojen viinakaupasta Etelä-Savossa vuosina 2023–2024. Ainakin kaksi lasta joutui sairaalaan miehen myytyä heille viinapullot.
Mies oli tuonut Virosta maahan 900 puolen litran viinapulloa, joista valtaosan hän oli myynyt ostohintaan nähden kaksinkertaisella 15 euron kappalehinnalla eteenpäin. Viinaa oli kaupattu siis reippaan 400 litran edestä.
Mies mainosti alkoholikauppaansa tarjoten kaupan päälle kuljetuksen tuotteilleen.
Miehen asiakaskuntaan kuului lapsia, ja syyttäjän mukaan hän oli nimenomaan kohdistanut myyntitoimintansa alaikäisiin. Syyttäjä luonnehti toimintaa häikäilemättömäksi.
Mies oli lisäksi maahantuonut ja myynyt eteenpäin nuuskaa alaikäisille vuoden 2023 aikana.
Vuoden 2024 aikana hän taas kävi alaikäisten kanssa kauppaa sähkösavukkeilla.
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Kaksi lasta sairaalaan
Väkevän viinan myynti lapsille johti luonnollisesti myös ikäviin seurauksiin.
Miestä syytettiin kahdesta pahoinpitelystä, kun hänen alaikäiset asiakkaansa olivat joutuneet lääkäriin juotuaan liikaa miehen myyntiartikkeleita.