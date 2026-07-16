Lihansyöjäbakteerit voivat levitä Euroopan rannoilla merten lämmetessä. Turismille tämä voi tietää vaikeuksia.
Lämpenevät merivedet tuovat mahdollisesti vaarallisen bakteerin yhä lähemmäs Euroopan rantoja, kertoo Euronews-sivusto.
Erityistä huolta aiheuttavat Vibrio-suvun bakteerit. Ne ovat luonnostaan esiintyvien mikro-organismien ryhmä, jota tavataan lämpimissä, murtovesipitoisissa rannikkovesissä.
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Useimmat kannat ovat harmittomia. Kuitenkin jotkin niistä, kuten Vibrio vulnificus, voivat harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa vakavia, jopa hengenvaarallisia infektioita. Tätä kantaa on medioissa kutsuttu "lihansyöjäbakteeriksi".
Vakavissa tapauksissa infektio voi johtaa nekrotisoivaan faskiittiin, jossa haavan ympärillä oleva kudos alkaa hajota nopeasti.
Rajut seuraukset uhkaisivat etenkin niitä, joilla on avohaavoja tai heikentynyt immuunijärjestelmä.
Bakteeri voi myös päästä verenkiertoon ja aiheuttaa sepsiksen. Joissakin tapauksissa potilaalle on jouduttu tekemään amputaatio. Toisaalta on hyvä muistaa, että tällaiset seuraukset ovat hyvin harvinaisia.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) mukaan vibrio on vesistöissä elävä bakteeri, jota voi esiintyä merenelävissä. Jotkin sen kannat voivat aiheuttaa oireita suolistotulehduksesta vakaviin infektioihin.
Euroopan tautikeskus (ECDC) on varoittanut Vibrio-infektioiden riskin kasvusta koko kesäkauden ajan, erityisesti helleaaltojen aikana ja matalissa rannikkovesissä.