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Euroopan tautikeskus (ECDC) on varoittanut Vibrio-infektioiden riskin kasvusta koko kesäkauden ajan, erityisesti helleaaltojen aikana ja matalissa rannikkovesissä.

Bakteeri voi myös päästä verenkiertoon ja aiheuttaa sepsiksen. Joissakin tapauksissa potilaalle on jouduttu tekemään amputaatio. Toisaalta on hyvä muistaa, että tällaiset seuraukset ovat hyvin harvinaisia.

Rajut seuraukset uhkaisivat etenkin niitä, joilla on avohaavoja tai heikentynyt immuunijärjestelmä.

Vakavissa tapauksissa infektio voi johtaa nekrotisoivaan faskiittiin, jossa haavan ympärillä oleva kudos alkaa hajota nopeasti.

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Sairaudet ja taudit

06:02 Sairaudet ja taudit

Toronto savun alla – ilmanlaatu romahti maailman huonoimmaksi suurkaupungeista

Suotuisampi taudinaiheuttajille

– Se on yksi planeetan nopeimmin lämpenevistä meristä, Hatim Aznague , Välimeren unionin hankkeista, ilmastotoimista ja energiaresilienssistä vastaava analyytikko toteaa Euronewsille.

– Lämpimämpi vesi – etenkin siellä, missä se on vähemmän suolaista, jokisuistoissa ja niiden ympäröimissä laguuneissa – muuttuu suotuisammaksi taudinaiheuttajabakteereille.