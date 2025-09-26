Entinen oululaispoliisi tuomittiin amfetamiinikaupasta ja huumepäissä tehdyistä liikennerikoksista. Kuulustelut piirtävät kuvan syöksykierteestä päihdemaailmaan.

Mies kärähti viime vuoden kesäkuussa autonsa ajamisesta amfetamiinin ja rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena ilman ajo-oikeutta. Kun poliisi tutki auton, löytyi sieltä myyntipaikkauksissa joitakin grammoja amfetamiinia, pieni vaaka ja muovinen nyrkkirauta.

Miehen puhelimen tutkinta paljasti, että tämä oli myynyt amfetamiinia Telegram-sovelluksen viestiryhmissä.

– En muista menikö noiden ilmoitusten perusteella mitään kaupaksi, mies kertoi entiselle virkaveljelleen kuulusteluissa.

Yritti "reilun" amfetamiinin käytön jälkeen pakoon

Mies kertoi kuulusteluissa käyttäneensä ajopäivänä "aika reilusti” amfetamiinia ja yrittäneensä poliisit huomattuaan päästä pakoon.

– Hätäännyksissä pyöräytin siinä Kiilakiven Nesteen liikenneympyrässä ja ajoin siitä Kaukovainion puolelle. Ensimmäinen katu vasemmalle, ja siitä puikkasin jonkun taloyhtiön parkkiin. Eipä se auttanut, se oli tuo 126 koirapartio niin perässä, että en kerinny mihinkään, niin ajoin siihen perään, hän kertoi poliisille.

Mies kertoi olleensa matkalla kaverilleen.

– Lähdin siksi ajamaan, etten tule hulluksi yksin siellä.

Kertoi lääkitsevänsä itseään huumein

Mukana olleet amfetamiinit mies kertoi ostaneensa tuntemattomalta mieheltä Oulun keskustasta ja jatkaneensa niitä sen jälkeen käyttövahvuuteen.

– Ne ovat minun omaan käyttööni, ahdistuksen poistamiseen ja toimintakyvyn lisäämiseen. Vähän turhan paljon oli mukana, tuon reissun oisin pärjännyt vähemmälläkin.

– Lääkitsen sillä itseäni. Viime syksyn ja kuluneen talven aikana elämäni on mullistunut. Yksin oleminen kaksiossa –– tuntuu pahalta. Amfetamiini auttaa siihen. Kysyttäessä vastaan, että en koe sitä ongelmaksi enkä ole hoidon tarpeessa, mies kertoi.

Ex-poliisi: Nyrkkirauta itsensä suojaksi, amfetamiini useampaan pussiin säästösyistä

Amfetamiini oli miehen selityksen mukaan useassa pussissa, jotta kyläillessä ei tulisi tarjottua niin suuria huumemääriä niitä pyytäville.

– Ne tahtoo lokit iskeä ja jos ottaa vitosen pussin esille, niin parempi ku ottaa pikku pussin niin ei mee niin paljoa, mies kertoi.

Nyrkkirautaa mies kertoi kantavansa itsepuolustukseksi.

– No se on vähän tämän alan hommissa ja piireissä tarttee jotakin kättä pitempää ittensä suojaksi. Minut on maaliskuussa ryöstetty niin en halua, että se toistuu.

Kärysi kesällä kaksi kertaa uudelleen

Vielä samassa kuussa hän jäi uudelleen kiinni samanlaisesta rattijuopumuksesta. Hän kertoi olleensa menossa kaverilleen juhannusaatoksi ja käyttäneensä aiemmin iltapäivällä amfetamiinia kahdesti suonensisäisesti.

Heinäkuussa hän taas jäi kiinni ajettuaan kevytmoottoripyörää käytettyään aiemmin viikonloppuna suonesisäisesti amfetamiinia. Hänen verestään havaittiin lisäksi rauhoittavia lääkkeitä.

Ehdollista vankeutta ja sakkoja

Mies ei saapunut paikalle käräjäoikeuden istuntoon.

Vuonna 1974 syntynyt entinen poliisi sai tuomiot huumausainerikoksesta, kolmesta rattijuopumuksesta, kolmesta huumausaineen käyttörikoksesta, kolmesta kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja vaarallisen esineen hallussapidosta.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen kolmen kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon, minkä lisäksi miehelle tuli maksettavaksi 35 päiväsakon rangaistus, joka tarkoitti miehelle 1225 euron seuraamusta.

Sai aiemmin potkut rikosepäilyjen vuoksi

MTV Uutiset kertoi toukokuussa 2024, että poliisi oli saanut potkut rikosepäilyjen vuoksi. Miehen syyllistyneen pahoinpitelyyn, virkavelvollisuuden rikkomiseen ja pahoinpitelyyn vuonna 2024, kun vielä toimi poliisina. Mies irtisanottiin huhtikuussa 2024.

Mies toimi Oulussa vanhempana konstaapelina.

Yle kertoi, että mainitut rikosepäilyt ovat yhä syyteharkinnassa.