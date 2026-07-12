Venezuelan kaksoismaanjäristyksen uhrimäärä kasvaa.
Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo noin 4 500:aan. Maan hallinto kertoi asiasta sunnuntaina. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmin ilmoitetusta parillasadalla.
Loukkaantuneita kerrotaan olevan lähes 17 000. Lisäksi liki 20 000 ihmistä asuu tällä hetkellä tilapäismajoituksissa.
Kesäkuun lopussa Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä kaksi maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä on yksi Latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä.