Aiemmin Yhdysvallat kertoi jatkaneensa neljättä perättäistä päivää iskujaan Irania vastaan.
Yhdysvallat on käynnistänyt jälleen uuden iskujen sarjan Iraniin, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom viestipalvelu X:ssä.
Centcom ilmoitti Yhdysvaltojen tehneen iskuja Iraniin myös aiemmin keskiviikkona.
Asevoimat on perustellut iskujaan sillä, että niiden tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä hyökätä kauppalaivoja vastaan Hormuzinsalmella.
Iranin terveysministeriö kertoo qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan, että Yhdysvaltojen iskuissa Iraniin on tässä kuussa saanut surmansa ainakin 35 ihmistä ja haavoittunut 300.