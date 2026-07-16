Whatsapp tuo sovellukseen syksyllä uuden käyttäjänimi-ominaisuuden, jonka tarkoituksena on suojata käyttäjien yksityisyyttä.

Suurin osa suomalaisten viestittelystä tapahtuu nykyään tekstiviestien sijaan Whatsapp -sovelluksen kautta, jossa viestit on paremmin salattuja.

Samalla viestittelyssä tulee kuitenkin jakaneeksi henkilökohtaisen puhelinnumeron tuntemattomille.

Tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta sanoo, että jatkossa puhelinnumero ei enää näy Whatsappissa tuntemattomille ryhmäkeskusteluissa, vaan viestintä tapahtuu käyttäjänimen kautta.

– Isoin tarkoitusperä, miksi tämä ominaisuus on tullut käyttöön, on se, että se suojaisi yksityisyyttä mahdollisimman paljon, jos sinut vaikka lisätään uuteen ryhmäkeskusteluun, jossa on paljon tuntemattomia ihmisiä entuudestaan. Siinä vaiheessa ei näkyisi tämä oma puhelinnumero, Kokkola kertoo.

Whatsappin käyttäjänimi-ominaisuus on tulossa laajempaan käyttöön lähikuukausina, mutta oman nimen voi varata jo nyt sovelluksen tiliasetuksista.

Roni Kokkolan mukaan ei ole tiedossa tarkkaa päivää, milloin ominaisuus on käytössä.

– Se onnistuu siten, että avaa Whatsapp-sovelluksen ja oman tilin asetukset, ja siinä alla jo näkyy käyttäjätunnus. Kun klikkaat tätä, siellä näkyy jo "varaa oma käyttäjätunnus", Kokkola opastaa.

Jos käyttäjänimi on varattu jo, se näkyy punaisena tekstinä "käyttäjätunnus ei ole sallittu".

– Tämä uuden ominaisuuden avulla voi myös linkittää Instagram- ja Whatsapp-tilit. Käyttäjänimeksi voi valita myös saman kuin Instagramissa.