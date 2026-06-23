Helsingin hovioikeus hylkäsi syytteet alaikäisen joukkoraiskauksesta Malmin sairaala-alueella. Tyttö joutuu maksamaan syytettyjen oikeudenkäyntikulut.

Helsingin hovioikeus hylkäsi kolmen ulkomaalaistaustaisen miehen syytteet törkeästä raiskauksesta laajaa kohua herättäneessä Malmin joukkoraiskaustapauksessa. Syytteiden mukaan miehet raiskasivat päihtyneen 17-vuotiaan tytön lokakuussa 2024 Malmin sairaalan lähistöllä sijaitsevassa metsikössä.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet huhtikuussa 2025.

Tapahtumayönä tyttö oli tuotu ambulanssilla sairaalaan voimakkaan päihtymystilan takia. Hän puhalsi alkometriin 2,05 promillen lukeman.

Hovioikeus totesi viime torstaina antamassaan ratkaisussa, ettei tyttö kuitenkaan ollut puhallustuloksesta huolimatta niin voimakkaassa humalatilassa, ettei hän olisi voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan seksiin suostumisesta. Hovioikeuden mukaan tätä todistivat valvontakameroiden tallenteet, joiden avulla tytön toimintakykyä oli mahdollista arvioida koko sen ajan, kun hän oleskeli sairaalan sisätiloissa ja pihapiirissä.

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"Humalaisen orientoitunut"

Hovioikeuden mukaan tytön kunto ilmeni tallenteilla aktiivisena liikkumisena ja käyttäytymisenä sairaalan odotusaulassa, kun hän vuorovaikutti mieskolmikon kanssa. Tätä tuki hovin näkemyksen mukaan lääkärimerkinnät, joiden mukaan tytön "yleistila oli hyvä, humalaisen orientoitunut ja hyvin asiallinen".

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