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Harry Kane löysi syyn Englannin romahtamiselle | MTV Uutiset



Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät Englanti suli totaalisesti – Harry Kanelta suoraa puhetta syistä: "Ei tällä tasolla riitä" 2:14 Englannin Harry Kane harmitteli pelaamista johtoasemassa: "Ei riitä tällä tasolla" Julkaistu 16.07.2026 06:40 Riku Hellanto Englannin tähtipelaaja Harry Kane oli luonnollisestikin pettynyt tappioon päättyneen Argentiina-välierän jälkeen. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Englannin haaveet maailmanmestaruudesta musertuivat keskiviikkoiltana, kun se hävisi Argentiinalle maalein 1–2. Englanti aloitti ottelun hyvin ja karkasikin vajaan tunnin kohdalla 1–0-johtoon. Johtomaalin jälkeen pelin kuva muuttui kuitenkin täysin ja Argentiina sai otteen pelistä.

Lopulta paine kasvoi hetki hetkeltä suuremmaksi ja Argentiina paineli ensin tasoihin ja sitten voittoon.

– Olen musertunut. Olen musertunut jätkien, joukkueen, taustatiimin ja fanien puolesta. Pelasimme hyvin suuren osan ottelusta, tähtikapteeni Harry Kane toteaa.

Kane ja päävalmentaja Thomas Tuchel löysivät nopeasti syyn tappioon. Joukkue passivoitui liikaa oman johtomaalinsa jälkeen ja antoi Argentiinan ottaa pelin haltuunsa.

– Kun johdimme 1–0, vaikutti siltä, että yritimme vain pitää johdosta kiinni. Se ei tällä tasolla vain riitä, joten olen musertunut. Teimme kovasti töitä päästäksemme tähän pisteeseen. Jätkät löivät aivan kaiken likoon, hikeä, verta, kyyneleitä. Tällä tavalla putoaminen on musertavaa, Kane jatkaa.

– Olemme pettyneitä, mutta me passivoiduimme liikaa maalimme jälkeen. He loivat paljon paikkoja, emmekä me saaneet pallonhallintaa. He saivat liikaa keskityksiä, maalipaikkoja ja laukauksia. Olimme lähellä, mutta emme pystyneet pitämään tasoamme yllä maalimme jälkeen.

Sekä Tuchel ja Kane korostavat, ettei tarkoituksena ollut passivoitua, vaan ylläpitää painetta Argentiinan puoliskolla. Tässä joukkue ei kuitenkaan onnistunut.

– Emme saaneet maalimme jälkeen painetta pallolliselle. Varsinkin ensimmäisellä jaksolla ja toisen puoliajan alussa prässäsimme heitä hyvin ja loimme paljon painetta. Se johti pallonriistoihin ja hallitsimme peliä hieman paremmin, Kane sanoo.

– Maalin jälkeen he joko nostivat pelaajia ylös tai me emme vain pystyneet vastaamaan mies miestä vastaan. He vain hyökkäsivät aalloittain.

Paineen kasvaessa Tuchel teki puolustavia vaihtoja, mikä passivoitti Englannin peliä entisestään.

– Tietty halusimme jahdata toista maalia, mutta minusta ei tuntunut siltä, että hyökkäysvoittoiset vaihdot olisivat auttaneet. Pidimme 4-4-2-muotomme, mutta meistä tuli aina vain passiivisempia ja passiivisempia. Emme saaneet pallonriistoja, emmekä pystyneet pitämään palloa. Me emme muuttaneet mitään, mutta ottelu muuttui totaalisesti, Tuchel sanoo.

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